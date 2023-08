La desaparición de 4 mujeres en México que no se pudo denunciar antes porque sus familiares 'no llevaban sus actas de nacimiento'

Autoridades del estado de Jalisco buscan a tres hermanas y una amiga de una de ellas que desaparecieron a finales de julio en uno de los rincones más peligrosos de ese estado. Sin embargo, las familias, a través de una organización de derechos humanos, denuncian que la búsqueda no se inició de manera inmediata porque las autoridades no les quisieron tomar la denuncia al no llevar con ellos sus actas de nacimiento.