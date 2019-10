Con dos presidentes y un Congreso disuelto, Perú busca una fórmula para salir de crisis

LIMA, Perú.- Los peruanos aún están digiriendo lo sucedido este lunes en el país, sumido ahora en una de las crisis políticas más graves que ha tenido en casi tres décadas. Actualmente hay dos presidentes en ejercicio, un Congreso disuelto y la clase política no logra un consenso sobre las medidas extremas adoptadas en la víspera por las autoridades peruanas.

Pero para salir de este entrampamiento se requiere no solo de voluntad política, dijo. El experto ve dos vías para desatar el intrincado nudo formado por el choque de los dos poderes del Estado peruano. Una de ellas, que tomaría meses, es que el Tribunal Constitucional sea el que dirima. Pero en estos momentos esta institución tiene su mandato vencido y el ahora disuelto Congreso estaba realizando un cuestionado proceso para elegir a sus nuevos miembros.

Parlamento dividido

Otros parlamentarios de oposición se han declarado en rebeldía y han asegurado que “tendrán que sacarnos a patadas”. Sin embargo, algunos de sus colegas no piensan igual y han apoyado la decisión de Vizcarra.

Daniel Salaverry , quien presidió el Congreso hasta julio afirmó en un tuit: “El Congreso se disolvió. No hay que aferrarse al cargo ni generar más inestabilidad que tanto daño le hace al país. Es momento que dejen intereses personales y partidarios de lado, voltear la pagina (sic) y enfocarse en trabajar por el Perú. No más confrontación!! (sic)".

¿Qué dice la OEA?

“Que se vayan todos, no estoy por nadie. No han hecho nada por nosotros, solo piensan en ellos. Están haciendo daño al país”, dijo a Univision Jorge Pérez, taxista de la ciudad de Cusco, que tenía solo tres años cuando el expresidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso en 1992, y sacó tanques y militares en las calles para controlar la situación, algo que no ha sucedido en esta oportunidad.