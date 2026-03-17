america latina Calendario Bienestar de marzo 2026: ¿Quiénes pueden cobrar la pensión de adultos mayores mañana miércoles? El pago de la Pensión Bienestar para adultos mayores se realiza conforme a un calendario y al apellido del beneficiario

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El pago de la Pensión Bienestar correspondiente al bimestre marzo-abril 2026 continúa esta semana en México, en N+ Univision te compartimos quiénes pueden cobrar mañana miércoles, 18 de marzo de 2026, el apoyo económico para personas adultas mayores y beneficiarias del programa Mujeres Bienestar.

La dispersión del apoyo económico se realiza de manera escalonada, de acuerdo con la inicial del primer apellido de cada beneficiario, mediante la Tarjeta del Bienestar.

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¿Quién cobra la pensión Bienestar este miércoles?

De acuerdo con el calendario oficial dado a conocer por la Secretaría del Bienestar mañana miércoles 18 de marzo de 2026 corresponde el pago a las personas cuyo primer apellido inicia con las letras N, Ñ y O.

Si los beneficiarios cuentan con su tarjeta activa, el depósito se verá reflejado directamente en su cuenta durante el día asignado.

Los programas sociales contemplan distintos apoyos económicos bimestrales: la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a personas de 65 años o más, otorga un pago de alrededor de 6 mil 400 pesos por beneficiario en 2026, tras el ajuste anual.

Mientras que el programa Mujeres Bienestar, enfocado en mujeres de 60 a 64 años, entrega 3 mil 100 pesos cada dos meses.

Estos recursos buscan contribuir al bienestar y mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria, además de ampliar su acceso a la protección social.

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