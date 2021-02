Bukele viaja a Washington sin avisar y no lo reciben en la Casa Blanca, según reportes

El gobierno del presidente Joe Biden rechazó una solicitud de reunión con el mandatario salvadoreño Nayib Bukele durante un viaje no anunciado a Washington la semana pasada, según reportes de agencias y prensa salvadoreña.

Bukele realizó el viaje, el cual no había sido reportado previamente, después de que un alto funcionario de la Casa Blanca manifestó en una entrevista con el medio noticioso salvadoreño El Faro el mes pasado que el gobierno de Biden preveía tener “diferencias” con el mandatario centroamericano.

Al rechazar la solicitud de Bukele, los funcionarios de Biden querían asegurarse de que Bukele no utilizara ningún encuentro como una muestra de respaldo antes de las elecciones legislativas de finales de este mes, en las que busca extender su autoridad, indicaron las fuentes.

Bukele niega que haya solicitado una reunión

El presidente Bukele insistió en que el viaje fue privado y que no solicitó ninguna reunión con funcionarios de Biden. La canciller Alexandra Hill no viajó junto al mandatario.

“Nos hemos enterado de que el presidente (Bukele) hizo una visita a Estados Unidos que no fue invitado y que hubo orientación de no ser recibido hasta que no haya un cambio de actitud de él, hay que recordar que el presidente es de todos los salvadoreños”, afirmó la diputada del opositor FMLN, Cristina Cornejo.