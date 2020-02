"Está claro quién tiene el control aquí": el presidente Bukele militariza y amenaza a la Asamblea Legislativa de El Salvador

SAN SALVADOR, El Salvador.- El gobierno de Nayib Bukele ordenó este domingo la toma de la Asamblea Legislativa porque los diputados no le han aprobado préstamos internacionales para financiar su plan de seguridad. Decenas de policías cerraron las calles de acceso al edificio legislativo, mientras que soldados de la Fuerza Armada ingresaron al Salón Azul, el lugar donde se reúnen los diputados. La militarización del Congreso recordó el protagonismo de los militares durante los 12 años de guerra civil en ese país centroamericano (1980-1992).

“Me ha sorprendido mucho (la militarización del edificio). No había sucedido esto durante mi carrera militar ni como diputado. Estoy sorprendido, debemos exigir el cese de esta confrontación”, dijo Antonio Almendáriz, un diputado de derecha, quien durante la guerra civil fue coronel. “El Salvador es un país al cual su democracia le ha costado sangre. Ningún salvadoreño puede estar de acuerdo con esto. Con la democracia no se juega”, escribió en su cuenta la diputada Felisa Cristales, una diputada del partido Arena que atendió la llamada del gobierno, pero que se retiró por la militarización del edificio.

“El sábado hasta altas horas de la noche estuvimos tratando de resolver esto. Hay un choque de poderes por algo que no vale la pena”, dijo el diputado Raúl Bonilla.

El show de Bukele

El FMLN dijo en un comunicado: “El grupo parlamentario del FMLN no asistirá a la ilegal convocatoria hecha por el Consejo de Ministros”. Mientras, Arena afirmó: “El tema que ha causado esta crisis no es la aprobación de un préstamo, el verdadero tema es la real amenaza a la democracia”,

Bukele dijo a sus seguidores que los diputados han roto el orden constitucional. “El pueblo salvadoreño tiene derecho a la insurrección para remover a esos funcionarios. Les quiero pedir que me dejen entrar al Salón Azul y que Dios nos de sabiduría para los pasos que vamos a tomar”. Y, sin más rodeos, se dirigió hacia la Asamblea Legislativa.

Afuera, sus seguidores lo esperaban. Subió a la tarima y dijo: “Yo le pregunté a Dios y me dijo: paciencia”, en alusión a que no tomaría el control de la Asamblea Legislativa. “En unos meses vamos a tener (el control) esta Asamblea (El Salvador celebrará elecciones en febrero del próximo año)”. ¡No, no!, gritaban algunos seguidores de Bukele, quienes esperaban el aval presidencial para una insurrección.