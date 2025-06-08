El Salvador: arrestan a otro abogado crítico de presidente Bukele por presunto lavado de dinero

Video En un minuto: Rubio negocia "personalmente" con Bukele el regreso de migrante expulsado por error

Un abogado salvadoreño férreo crítico del presidente Nayib Bukele fue detenido este fin de semana bajo acusación de lavado de dinero, informó la fiscalía del país, en lo que organizaciones de derechos humanos consideran una ofensiva para acallar a quienes cuestionan al gobierno.

El abogado Enrique Anaya fue arrestado en su casa en la ciudad de Santa Tecla. El penalista ha llamado "dictador" a Bukele, criticado su reelección y el arresto de la abogada Ruth López, activista de la ONG de derechos humanos Cristosal.

La fiscalía general difundió en la red social X imágenes de Anaya esposado junto a policías y precisó que "será remitido a los tribunales" en "los próximos días" por "lavado de dineros y activos".

Anaya es también analista consultado con frecuencia por la prensa y acudía a programas de televisión donde criticaba abiertamente la política de seguridad y la reelección, prohibida en la Constitución pero permitida a Bukele por una interpretación de jueces afines a él.

Bukele, reelegido en febrero de 2024 con el 85% de votos gracias a su guerra contra las pandillas, acusa a sus críticos de activismo político de izquierda y hace una semana advirtió que los "corruptos de la oposición" no son intocables.

Abogado arrestado en El Salvador expresó temor antes de su detención

El pasado domingo, el presidente dijo que lo tiene sin cuidado que lo llamen "dictador", tras lo que Anaya aseguró en un programa de Telecorporación Salvadoreña el martes que Bukele se había quitado "la careta". "Es lo que es", opinó. "Aquí el que hable, el que critique, el que no se arrodille ante el ídolo, se va preso. Por supuesto que tengo miedo", agregó Anaya en la televisión.

En su último mensaje en X, escribió el viernes que está "cada vez más cuestionada y confrontada la dictadura bukeleana en el plano internacional", al referirse a críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el arresto de López y otros activistas.

Anaya había calificado de "arbitrariedad" la detención el 18 de mayo de López, acusada por la fiscalía de enriquecimiento ilícito, lo que ella niega y dice ser una "presa política".

López, jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal, indagaba supuestos casos de corrupción del gobierno, asistía a víctimas de la política de seguridad de Bukele y a familias de 252 venezolanos expulsados por Washington y presos en El Salvador.

"Es parte de lo que estamos viviendo, lamentablemente la situación de Enrique es igual que el caso de Ruth", dijo el abogado defensor de Anaya, Jaime Quintanilla.

ONG denuncia la detención de activistas en contra de Bukele

En un comunicado, la ONG Cristosal describió a Anaya como una "figura clave en la defensa de la institucionalidad democrática y el orden constitucional". "Su arresto es parte de una alarmante escalada de criminalización contra quienes defienden el Estado de Derecho en El Salvador", subrayó.

"La libertad de expresión es clave para construir una sociedad más justa y participativa (...) denunciamos la persecución y el hostigamiento a las voces críticas", afirmó el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador.

En mayo fueron detenidos un abogado ambientalista y un pastor evangélico que apoyaban una protesta de campesinos y, en febrero, Fidel Zavala, activista de derechos humanos, acusado de nexos con las pandillas.

Tras el arresto de López, el gobierno adoptó una ley de "agentes extranjeros similar a la de Rusia y Nicaragua, que obliga a las ONG a pagar un impuesto del 30% de los fondos que reciban, y que entró en vigor este sábado.

El servicio diplomático de la Unión Europea expresó este sábado que esa ley "podría restringir a la sociedad" y lamentó las detenciones, tras lo que Bukele escribió en X que "un bloque envejecido" y de "burócratas" insiste en "dar sermones al resto del mundo".

Bukele sostiene que las organizaciones no gubernamentales defienden a criminales, al rechazar cuestionamientos al régimen de excepción que impuso en el país hace tres años, clave en su combate antipandillas, que según esas organizaciones viola derechos.

Anaya aseguró en varias ocasiones en entrevistas que el legado de Bukele será de "violación de derechos humanos" y "destrucción de la democracia".

