Así afecta a los mercados de frutas y verduras la escasez de combustible en la Ciudad de México

Aunque la familia Gabriel ha tenido que formar parte de esas filas, se sienten afortunados porque hasta ahora no han tenido que interrumpir sus rutinas de compra y venta de mercancía, pero les preocupa que, de seguir con esta problemática, los precios de los productos que compran en la Central de Abasto (el mercado más grande de América Latina) puedan encarecerse o escasear.

“Hay un temor, una preocupación sobre lo que podría suceder en los próximos días. Pero hemos podido trabajar. Tenemos una camionetita vieja porque todavía no sale para la nueva y ahora desde madrugada buscamos dónde ponerle gasolina. Viajamos todos en ella porque nos permite trasladar a la familia y también la mercancía”, señala Rufino.

“La gente no sabe qué hacer, está al pendiente de las noticias y solo se habla de huachicoleo . Creímos que la gente iba a protestar más, sí ha protestado, pero creemos que en todo caso debemos sujetarnos un poco, administrar los recursos y esperar que el gobierno haga algo diferente a lo que se ha estado haciendo años atrás. Ahorita todos nos vamos a ajustar, pero vamos a salir ganando”, señaló.

A unos metros de distancia se encuentra el puesto de María de los Ángeles, pero a diferencia de Rufino, ella considera que no hubo una buena planeación para garantizar el abasto de combustible , aunque los ductos fueran cerrados.



“En el momento que cerraron ductos, debieron comenzar a mandar las pipas para que no pasara esto. Está bien lo que hace López Obrador, pero lo que me parece es que sí debe haber castigos para los que han estado robando el combustible, porque esto se convierte en un cuento de no acabar”, dice.