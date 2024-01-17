Asesinan al fiscal que investigaba el asalto de un grupo armado a canal de televisión en Ecuador

Video Quién era César Suárez, el fiscal asesinado que investigaba el asalto a una televisora en Ecuador

El fiscal ecuatoriano que investigaba el asalto de un grupo armado a un canal de televisión en Guayaquil fue asesinado este miércoles a tiros en medio del "conflicto armado interno", decretado por el Gobierno de Ecuador para atajar la espiral de violencia desatada la semana pasada por grupos del crimen organizado.

El fiscal César Suárez, que tenía a cargo casos relacionados con narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada, fue asesinado a tiros esta tarde en un sector del norte de Guayaquil cuando circulaba en un vehículo a través de la ventana del lado del conductor, confirmó la Fiscalía.

PUBLICIDAD

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, deploró el crimen del agente del Ministerio Público y dijo que su dependencia no detendrá su lucha contra los grupos del crimen organizado.

Además hizo un llamado a que se garantice la seguridad de los fiscales y para que las autoridades judiciales autoricen que las audiencias se realicen de manera telemática. En torno al asesinato de Suárez, dijo que se realizan las diligencias en el lugar del hecho para garantizar que el crimen no quede en la impunidad.

La Policía aseguró en un chat de periodistas que se encuentra desplegada para dar con los responsables.

“Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad; continuaremos con fuerza”, aseguró la fiscal general, Diana Salazar, en un video difundido en la cuenta de la red social X, antes Twitter, en el que aseguró que el hecho “atroz" trae "un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador”.

Quién era el fiscal César Suárez

El fiscal César Suárez llevó en el pasado importantes indagatorias por corrupción en hospitales y también tenía a cargo el caso Metástasis sobre un capo ecuatoriano que había infiltrado al Estado y obtenía trato de favor de jueces, fiscales, policías y altos funcionarios.

Entre los procesos que manejaba el fiscal, uno de corrupción hospitalaria en el que también está involucrado Daniel Salcedo, detenido la víspera en Panamá y sobre quien el presidente de la Corte Nacional de Justicia inició los trámites para su pedido de extradición.

PUBLICIDAD

Salcedo también está mencionado en los chats del capo del narcotráfico Leandro Norero.

Asalto a estación de TV, un ataque sin precedentes en Ecuador

EL asalto sucedió el pasado 9 de enero en el estudio de TC Televisión en Guayaquil, Ecuador. Cuando su noticiario de media tarde estaba en marcha, pistoleros enmascarados irrumpieron en el set desatando al menos 15 minutos de amenazas y miedo, todo ello retransmitido en vivo.

Primero, un hombre con una pistola apareció en medio de la emisión en directo de la televisora, seguido por un segundo armado con una escopeta, luego un tercero y más. Los empleados de la cadena fueron llevados al plató y se les ordenó tumbarse en el piso. Se escucharon gritos seguidos de disparos.

“Estamos al aire pa' que sepan que no se puede jugar con la mafia", se oyó decir a uno de los asaltantes.

Pudo verse a varios de los enmascarados apuntando al personal del noticiero. Alguien dijo “¡No disparen!” y tras unos 15 minutos la transmisión se cortó.

El asalto sin precedentes a una televisora en Ecuador se produjo horas después de una serie de ataques, secuestros de policías y de la presunta fuga de la cárcel de los líderes de dos de las bandas con más poder en el país.



Mira también: