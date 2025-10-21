Ecuador dice que no hay pruebas para detener a sobreviviente del ataque de EEUU contra supuesto 'narcosubmarino' en el Caribe

Uno de los dos sobrevivientes del ataque llevado a cabo por Estados Unidos contra un presunto 'narcosubmarino' en el Caribe fue liberado este lunes por las autoridades de Ecuador después de que su Fiscalía concluyera que no había pruebas de que hubiera cometido un delito en el país sudamericano.

"Luego de que el ciudadano mencionado llegara al país, agentes Antinarcóticos se acercaron a la Unidad de Flagrancia para poner el tema en conocimiento de los fiscales de turno", dijo la Fiscalía general en un mensaje compartido con la prensa.

PUBLICIDAD

"Sin embargo, al no existir ninguna noticia del delito que haya sido puesta en conocimiento de esta institución, que advierta de la comisión de un delito en territorio ecuatoriano, no se lo podía retener, ni como detenido ni como aprehendido, pues tampoco tenía procesos pendientes en su contra", agregó.

Un funcionario declaró a la agencia AP que el ecuatoriano, identificado como Andrés Fernando Tufiño, se encontraba en buen estado de salud tras las evaluaciones médicas realizadas a su llegada al país.

El hombre fue repatriado por Washington durante el fin de semana tras un ataque militar estadounidense contra un sumergible en el Caribe. Un ciudadano colombiano también sobrevivió al ataque y permanece hospitalizado tras ser repatriado a su país.

Personal militar estadounidense rescató a ambos hombres tras destruir la embarcación el jueves. Trump declaró en redes sociales que la inteligencia estadounidense confirmó que el barco transportaba "principalmente fentanilo y otras drogas ilegales", sin mostrar pruebas que confirmaran sus acusaciones.

De hecho, hay poca evidencia que indique que el fentanilo se produce en los Andes, ya que la gran mayoría ingresa a EEUU a través de México.

El presidente republicano afirmó entonces que dos personas a bordo murieron y que los dos sobrevivientes estaban siendo repatriados a sus países de origen "para su detención y procesamiento".

Los ataques militares de EEUU en el Caribe continúan aumentando la tensión en la región

El ataque al sumergible fue al menos el sexto de este tipo desde septiembre. Un séptimo, ocurrido el viernes, se reportó durante el fin de semana, lo que eleva el total de muertes por los ataques a al menos 32.

PUBLICIDAD

Los ataques han generado tensiones en la región, particularmente entre Trump, Venezuela y Colombia, que en su momento fue uno de los aliados más estrechos del gobierno estadounidense en el hemisferio occidental.

El gobierno colombiano afirmó que el sobreviviente "será procesado conforme a la ley" por presunto tráfico de drogas. Señaló que el hombre resultó gravemente herido.

Bogotá anunció este lunes que llamó a consultas a su embajador en Washington tras un intercambio cada vez más intenso de opiniones entre su presidente, Gustavo Petro, y Trump por los ataques.

La tensión aumentó el domingo cuando Trump calificó a Petro de "líder del narcotráfico" y "lunático", después de que este acusara al gobierno estadounidense de matar a un ciudadano colombiano en un ataque el 16 de septiembre contra un barco que, según EEUU, presuntamente transportaba drogas.

"Presidente Trump, Ecuador se mantiene firme en la lucha global contra el narcotráfico", dijo este lunes el presidente de Ecuador, el conservador Daniel Noboa, en un mensaje en X dirigido a su homólogo estadounidense. Añadió que estos desafíos "requieren la unidad entre naciones comprometidas con la paz y la prosperidad".

Trump ha justificado sus acciones militares, afirmando que Estados Unidos está involucrado en un "conflicto armado" contra los cárteles de la droga.

Por ello, se ha basado en el mismo razonamiento legal utilizado por la administración de George W. Bush cuando declaró la guerra al terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Eso incluye la autoridad para capturar y detener a combatientes y utilizar fuerza letal para eliminar a sus líderes.

PUBLICIDAD

Mira también: