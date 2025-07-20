Ecuador extradita a EEUU a Adolfo Macías, 'Fito', el mayor capo criminal del país con una acusación pendiente en Nueva York

Video Con un tanque y fuertemente armados: así retomaron la cárcel más grande y violenta de Ecuador

Ecuador extraditó este domingo a Estados Unidos al mayor capo criminal y narcotraficante recientemente recapturado, Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', confirmaron las autoridades penitenciarias.

“El ciudadano Adolfo Macías, alias 'Fito', fue retirado de las instalaciones del Centro de privación de Libertad La Roca bajo custodia de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, para los fines que correspondan en el marco de un proceso de extradición”, indicó el Servicio de Atención Integral para Adultos Privados de Libertad (SNAI) en un mensaje de chat enviado a periodistas.

Agregó que la medida se dio conforme a lo dispuesto por las autoridades competentes.

La medida sorprendió pues se esperaba antes el anuncio de autorización del presidente Daniel Noboa y respectiva notificación a Estados Unidos.

El líder de la banda criminal 'Los Choneros', de 45 años, es requerido por la justicia estadounidense desde abril, cuando un fiscal lo acusó ante una corte de Nueva York de liderar una organización que traficaba armas y municiones desde Estados Unidos hacia Ecuador. También de distribuir miles de libras de cocaína en Estados Unidos.

La decisión se adoptó después de que Estados Unidos enviara un documento a Ecuador ofreciendo garantías de respeto a los derechos y la vida del capo criminal.

Macías fue recapturado a fines de junio en la costa centro del país luego de estar prófugo por un año y medio tras escapar de una cárcel de Guayaquil donde cumplía una sentencia de 34 años por narcotráfico, delincuencia organizada y asesinato.

Desde 2020 está al mando de 'Los Choneros', una organización criminal que surgió en la década de 1990 y que, según las autoridades, controlaba el paso de drogas por las costas del Pacífico en coordinación con el cártel mexicano de Sinaloa.

Antes de 'Fito', dos narcotraficantes ecuatorianos —Édison Prado, alias 'Gerald', y Washington Sánchez Farfán, alias 'Gato Farfán'— fueron extraditados a Estados Unidos pero desde Colombia, donde habían sido detenidos.

