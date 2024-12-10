Matan a tiros al diputado federal mexicano Benito Aguas Atlahua

Video Enfrentamientos entre grupos armados deja a muchos campesinos sin hogar y tierras en Chiapas, México

El diputado del congreso federal de México Benito Aguas Atlahua fue asesinado a tiros el lunes en el estado de Veracruz, de donde era representante, informó la fiscalía estatal.

"Lamentablemente, ha fallecido el diputado federal (...) Benito Aguas Atlahua, a causa de las heridas ocasionadas por una agresión con arma de fuego", detalló la fiscalía de Veracruz en sus redes sociales.

El legislador Aguas Atlahua era representante del distrito 18 del municipio de Zongolica.

Tras el ataque, el diputado había sido trasladado a un hospital para recibir atención médica, donde había llegado en estado grave, según un reporte previo de la fiscalía.

En el lugar de la agresión, ocurrida en la comunidad de Tepenacaxtla, parte del municipio de Zongolica, fue hallado también el cadáver de un hombre identificado como Agustín Linares López, "de profesión ingeniero", agregaron las autoridades, que inicialmente no ofrecieron más información sobre las circunstancias de la agresión ni posibles atacantes.

Aguas Atlahua era militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que junto con el Partido del Trabajo (PT) y Morena, el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, conforman la coalición oficialista que controla con amplias mayorías el congreso bicameral mexicano.

Veracruz, situado en la costa del golfo de México, es un territorio disputado por grupos criminales debido a su ubicación estratégica para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos y el paso de migrantes indocumentados hacia ese país.

2024 ya es el año con más violencia política en la historia de México

La organización Data Cívica reportó el lunes que 2024 ya es el año con más casos de violencia político-militar en México, con 617 registros hasta noviembre, que ya superaron los 570 documentados en todo 2023, según la más reciente actualización del informe 'Votar entre balas'.

"El 2024 se posiciona como el año más violento contra personas en la política, seguido de 2023", alertó la ONG en un comunicado.

La organización destacó que el estado de Sinaloa encabeza los registros de noviembre, con 11 del total de 45 registros de violencia a nivel de país por parte de la delincuencia organizada en contra de personas del ámbito de la política o gubernamental, según su conteo.

"En promedio, Sinaloa estaba registrando menos de un caso al mes por este tipo de violencia, pero con el aumento de la violencia en septiembre pasamos a un conteo de siete casos; un aumento que también vemos en noviembre con 11 casos", indicó la ONG.

La organización destacó que la violencia en Sinaloa se ha exacerbado tras la captura de Ismael 'El Mayo' Zambada y de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de 'El Chapo', por autoridades de Estados Unidos a finales de julio pasado.

En el periodo de 2018 a 2024 la ONG ha registrado un total de 2,221 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas asociadas con el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos, de las que un 78% corresponde a personas del género masculino.

