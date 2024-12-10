Cambiar Ciudad
Asesinatos

Matan a tiros al diputado federal mexicano Benito Aguas Atlahua

Benito Aguas Atlahua representaba el distrito 18 del municipio de Zongolica y era miembro del Partido Verde Ecologista de México, que integra la actual coalición de gobierno. El mismo lunes, una ONG informó que 2024 es ya el año con más casos de violencia política de la historia del país.

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video Enfrentamientos entre grupos armados deja a muchos campesinos sin hogar y tierras en Chiapas, México

El diputado del congreso federal de México Benito Aguas Atlahua fue asesinado a tiros el lunes en el estado de Veracruz, de donde era representante, informó la fiscalía estatal.

"Lamentablemente, ha fallecido el diputado federal (...) Benito Aguas Atlahua, a causa de las heridas ocasionadas por una agresión con arma de fuego", detalló la fiscalía de Veracruz en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

El legislador Aguas Atlahua era representante del distrito 18 del municipio de Zongolica.

Tras el ataque, el diputado había sido trasladado a un hospital para recibir atención médica, donde había llegado en estado grave, según un reporte previo de la fiscalía.

En el lugar de la agresión, ocurrida en la comunidad de Tepenacaxtla, parte del municipio de Zongolica, fue hallado también el cadáver de un hombre identificado como Agustín Linares López, "de profesión ingeniero", agregaron las autoridades, que inicialmente no ofrecieron más información sobre las circunstancias de la agresión ni posibles atacantes.

Más sobre Asesinatos

Detienen a 13 personas por el asesinato en mayo de dos colaboradores de la alcaldesa de Ciudad de México
3 mins

Detienen a 13 personas por el asesinato en mayo de dos colaboradores de la alcaldesa de Ciudad de México

América Latina
Qué se sabe del asesinato de tres niñas y su madre en el norte de México: el sospechoso fue detenido
1:25

Qué se sabe del asesinato de tres niñas y su madre en el norte de México: el sospechoso fue detenido

América Latina
Crimen de grupo Fugitivo en México: tres detenidos, incluido el presunto "autor intelectual" del asesinato
3 mins

Crimen de grupo Fugitivo en México: tres detenidos, incluido el presunto "autor intelectual" del asesinato

América Latina
Quiénes eran Ximena Guzmán y José Muñoz, los colaboradores de la alcaldesa Brugada asesinados en Ciudad de México
3 mins

Quiénes eran Ximena Guzmán y José Muñoz, los colaboradores de la alcaldesa Brugada asesinados en Ciudad de México

América Latina
Asesinan a la secretaria particular y a un asesor de la alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada
2 mins

Asesinan a la secretaria particular y a un asesor de la alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada

América Latina
El macabro hallazgo de nueve cadáveres dentro de un auto en México
4 mins

El macabro hallazgo de nueve cadáveres dentro de un auto en México

América Latina
Esto es lo que se sabe sobre los recientes avances en el caso del asesinato del venezolano Ronald Ojeda en Chile
4 mins

Esto es lo que se sabe sobre los recientes avances en el caso del asesinato del venezolano Ronald Ojeda en Chile

América Latina
Seis muertos y 10 heridos en un ataque armado en un bar del sureste de México
2 mins

Seis muertos y 10 heridos en un ataque armado en un bar del sureste de México

América Latina
Detienen a sospechoso del asesinato del alcalde de Chilpancingo: era el encargado de la policía
1:40

Detienen a sospechoso del asesinato del alcalde de Chilpancingo: era el encargado de la policía

América Latina
La ONU acusa al gobierno de Venezuela de "crímenes de lesa humanidad" antes, durante y después de las elecciones de 2024
4 mins

La ONU acusa al gobierno de Venezuela de "crímenes de lesa humanidad" antes, durante y después de las elecciones de 2024

América Latina

Aguas Atlahua era militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que junto con el Partido del Trabajo (PT) y Morena, el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, conforman la coalición oficialista que controla con amplias mayorías el congreso bicameral mexicano.

Veracruz, situado en la costa del golfo de México, es un territorio disputado por grupos criminales debido a su ubicación estratégica para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos y el paso de migrantes indocumentados hacia ese país.

Notas Relacionadas

“No va a regresar la guerra contra el narco”: los puntos clave del plan de Sheinbaum contra el crimen en México

“No va a regresar la guerra contra el narco”: los puntos clave del plan de Sheinbaum contra el crimen en México

América Latina
3 min

2024 ya es el año con más violencia política en la historia de México

La organización Data Cívica reportó el lunes que 2024 ya es el año con más casos de violencia político-militar en México, con 617 registros hasta noviembre, que ya superaron los 570 documentados en todo 2023, según la más reciente actualización del informe 'Votar entre balas'.

PUBLICIDAD

"El 2024 se posiciona como el año más violento contra personas en la política, seguido de 2023", alertó la ONG en un comunicado.

La organización destacó que el estado de Sinaloa encabeza los registros de noviembre, con 11 del total de 45 registros de violencia a nivel de país por parte de la delincuencia organizada en contra de personas del ámbito de la política o gubernamental, según su conteo.

"En promedio, Sinaloa estaba registrando menos de un caso al mes por este tipo de violencia, pero con el aumento de la violencia en septiembre pasamos a un conteo de siete casos; un aumento que también vemos en noviembre con 11 casos", indicó la ONG.

La organización destacó que la violencia en Sinaloa se ha exacerbado tras la captura de Ismael 'El Mayo' Zambada y de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de 'El Chapo', por autoridades de Estados Unidos a finales de julio pasado.

En el periodo de 2018 a 2024 la ONG ha registrado un total de 2,221 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas asociadas con el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos, de las que un 78% corresponde a personas del género masculino.

Con información de AFP y EFE.

Mira también:

Video Violencia en Tabasco: hombres armados entran a una boda y ejecutan a uno de los invitados
Relacionados:
AsesinatosViolencia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD