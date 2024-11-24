Seis muertos y 10 heridos en un ataque armado en un bar del sureste de México

Video Revelan nuevas imágenes de la masacre que dejó seis muertos en un bar de Tabasco, México

Al menos seis personas murieron y otras 10 resultaron heridas la madrugada de este domingo en un ataque armado en un bar de la ciudad de Villahermosa, capital del estado mexicano de Tabasco, informaron autoridades locales.

"Personas armadas" entraron al bar "buscando a una persona determinada" y los disparos alcanzaron a quienes estaban cerca, afirmó en conferencia de prensa el vicefiscal del estado, Gilberto Melquiades, quien dijo que se están investigando las causas del ataque.

El funcionario agregó que cinco personas fueron encontradas fallecidas en el lugar, denominado 'DBar', y que otra más murió luego de ser trasladada al hospital. Cinco de los heridos ya fueron identificados, añadió.

No hay informes de que se hayan realizado arrestos y no quedó claro de inmediato qué provocó el tiroteo. Videos publicados en redes sociales muestran a personas huyendo del bar y a algunos sobrevivientes que se quedaron con las víctimas mientras llegaba la policía.

La balacera ocurrió dos semanas después de un ataque similar en la ciudad de Querétaro, una región del centro de México que hasta ahora se había librado de la violencia ligada al crimen organizado. El ataque en Querétaro dejó 10 muertos y siete heridos.

Aumento de la violencia en Tabasco

El secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, dijo este domingo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum "se encuentra en coordinación" con las autoridades locales para aclarar lo ocurrido en Tabasco.

Este estado del sureste de México dedicado a la producción petrolera ha registrado en los últimos meses un aumento en la violencia. El pasado 20 de noviembre policías locales fueron atacados a balazos durante un patrullaje en Villahermosa.

Entre enero y octubre de este año hubo 715 asesinatos en Tabasco, frente a los 253 que se registraron en todo 2023, según estadísticas oficiales.

Con información de AFP y AP.