México

Asesinan a la secretaria particular y a un asesor de la alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada

"Lamentablemente, perdieron la vida durante una agresión directa la secretaria particular de la jefa de gobierno, Ximena Guzmán, y José Muñoz, asesor", dijo en un comunicado la oficina de la alcaldesa, Clara Brugada. Los atacantes iban en motocicleta y balearon a Guzmán y Muñoz en su auto.

Por:
Univision y Agencias
Video Esto se sabe del asesinato a tiros de dos colaboradores de la jefa de gobierno de Ciudad de México

La secretaria particular de la alcaldesa de Ciudad de México fue asesinada este martes en la capital mexicana junto con un asesor del gobierno local, informaron las autoridades. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la información en conferencia de prensa.

"Lamentablemente, perdieron la vida durante una agresión directa la secretaria particular de la jefa de gobierno, Ximena Guzmán, y José Muñoz, asesor", dijo en un comunicado la oficina de la alcaldesa, Clara Brugada.

La policía inspecciona el automóvil donde fueron asesinados Ximena Guzmán, secretaria privada de la alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, y José Muñoz, asesor de la misma, en la Ciudad de México, el martes 20 de mayo de 2025. (Foto AP/Fernando Llano)
La policía inspecciona el automóvil donde fueron asesinados Ximena Guzmán, secretaria privada de la alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, y José Muñoz, asesor de la misma, en la Ciudad de México, el martes 20 de mayo de 2025. (Foto AP/Fernando Llano)
Imagen Fernando Llano/AP

Ambos eran del partido político Morena, de la presidenta Sheinbaum, que también gobierna la Ciudad de México.

Por su parte, la presidenta leyó un comunicado de la jefatura de gobierno de Ciudad de México: "Lamentablemente, perdieron la vida durante una agresión directa la secretaria particular de la jefa de gobierno Ximena Guzmán y José Muñoz asesor de la jefa de gobierno".

Sheinbaum dijo que el gobierno nacional dará "todo el apoyo que requiere la jefa de gobierno para la investigación y llegar al fondo de esta situación... que no haya impunidad"

Qué se sabe (y qué no) del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz en CDMX

Aún no se conocen las motivaciones detrás del crimen. Brugada dijo que las autoridades están investigando "el móvil de la agresión" y revisan cámaras de vigilancia para identificar a los responsables.

Informó que los responsables del asesinato viajaban en una motocicleta.

El ataque armado ocurrió alrededor "en la calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la colonia Moderna de la alcaldía Benito Juárez", informó Sheinbaum.

El asesinato fue a las 7:30 de la mañana, cuando Guzmán se trasladaba en un vehículo y fue alcanzada por dos sujetos que iban en una moto.

Los atacantes dispararon en varias ocasiones, provocando la muerte de Muñoz, que conducía la unidad. Guzmán intentó evadir los disparos al salir del automóvil, pero fue herida mortalmente y su cuerpo quedó tendido en el pavimento, informaron medios locales.

Brugada indicó que personal de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía capitalina, con apoyo de las autoridades municipales, ya iniciaron las investigaciones para determinar el móvil del ataque e identificar a los probables responsables.

La policía acordonó el área donde fueron asesinados Ximena Guzmán, secretaria privada de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y José Muñoz, asesor de la misma, en la Ciudad de México, el martes 20 de mayo de 2025.
Imagen Fernando Llano/AP


La presidenta Sheinbaum expresó sus condolencias y dijo que los dos funcionarios asesinados trabajaban en su movimiento político "desde hace mucho tiempo".

Sheinbaum fue alcaldesa de la Ciudad de México antes de ganar la presidencia el año pasado. En 2020, sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación intentaron asesinar a su entonces jefe de policía en una emboscada en un céntrico bulevar. Resultó herido y tres personas murieron.

Video Video del asesinato de dos funcionarios de Ciudad de México revela nuevos detalles del crimen
