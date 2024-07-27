Detención de 'El Mayo' Zambada: ¿Quién va a controlar ahora el Cartel de Sinaloa? ¿Se avecina una ola de violencia en México?

Video Así se enteró México del arresto de ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán: estas son las claves

Se avecina una nueva era para el poderoso cártel de Sinaloa de México tras la captura por parte de las autoridades estadounidenses de Ismael "El Mayo" Zambada, el último de los grandes narcotraficantes mexicanos.

Los expertos creen que su arresto marcará el comienzo de una nueva ola de violencia en México, aunque Zambada podría potencialmente proporcionar mucha información a los fiscales estadounidenses.

Zambada, que había eludido a las autoridades durante décadas y nunca había puesto un pie en prisión, era conocido por ser un operador astuto, hábil para corromper a funcionarios y tener la capacidad de negociar con todos, incluidos los rivales.

Sacarlo del panorama criminal podría desencadenar una guerra interna por el control del cártel que tiene un alcance global -como ha ocurrido con el arresto o asesinato de otros capos- y abrir la puerta a las inclinaciones más violentas de una generación más joven de narcotraficantes de Sinaloa, dicen los expertos.

Control del Cartel de Sinaloa: México espera una ola de violencia tras detención de 'El Mayo' Zambada

Con eso en mente, el gobierno mexicano desplegó el viernes a 200 miembros de sus fuerzas especiales en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa.

"Hay un potencial significativo de una escalada de violencia en todo México", dijo Vanda Felbab-Brown, investigadora principal del Centro Strobe Talbott para la Seguridad, la Estrategia y la Tecnología de la Brookings Institution.

Eso "es malo para México, es malo para Estados Unidos, así como la posibilidad de que el cártel Jalisco Nueva Generación, aún más cruel, adquiera una importancia aún mayor".

Por esa razón, el arresto de Zambada podría considerarse un "gran éxito táctico", pero estratégicamente problemático, dijo Felbab-Brown.

Video Así fue la ruta del avión en el que 'El Mayo' Zambada y Joaquín Guzmán López fueron llevados a EEUU

'El Mayo' Zambada fue engañado, según fuentes anónimas

Si bien los detalles siguen siendo escasos, un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato con la agencia AP dijo que Zambada fue engañado para volar a Estados Unidos, donde fue arrestado junto con Joaquín Guzmán López, hijo del infame líder de Sinaloa Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El mayor de los Guzmán está cumpliendo cadena perpetua en Estados Unidos. Un pequeño avión partió de Hermosillo, en el norte de México, el jueves por la mañana con solo un piloto estadounidense a bordo, con destino al aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, cerca de El Paso, Texas. La secretaria de Seguridad mexicana, Rosa Icela Rodríguez, dijo el viernes que, aunque una persona salió de Hermosillo, tres personas llegaron a Nuevo México.

El sitio de seguimiento de vuelos Flight Aware mostró que el avión dejó de transmitir su elevación y velocidad durante aproximadamente media hora sobre las montañas del norte de México antes de reanudar su curso hacia Estados Unidos.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, un crítico vocal de la estrategia de acabar con los capos de la droga, dijo el viernes que México no había participado ni sabía sobre la operación estadounidense, pero dijo que consideraba los arrestos como un "avance".

Más tarde, López Obrador, al hablar sobre dónde los carteles de Sinaloa y Jalisco están luchando por el control de las rutas de contrabando a lo largo de la frontera con Guatemala el viernes, restó importancia a la violencia que había llevado a casi 600 mexicanos a buscar refugio en Guatemala esta semana. Dijo, como lo ha hecho a menudo, que son sus adversarios políticos los que están tratando de hacer que la violencia en México parezca fuera de control. Pero esos cárteles ya estaban luchando entre sí en muchos lugares de México antes del arresto de Zambada.

Video Gobierno de México confirma que Ovidio Guzmán, el hijo de 'El Chapo', no fue liberado en EEUU

Zambada "no vino a EEUU voluntariamente", dijo su abogado



Muchos indicios parecían señalar que los hijos de 'El Chapo' Guzmán estaban de alguna manera metidos en la trampa que le tendió a Zambada, dijo José Reveles, autor de varios libros sobre los carteles. Los llamados Chapitos, forman una facción dentro del cártel de Sinaloa que a menudo estaba en desacuerdo con Zambada incluso cuando traficaban drogas.

Guzmán López, quien también fue arrestado el jueves, "no es su amigo ni su colaborador", dijo Reveles. Se le considera el menos influyente de los cuatro hermanos que forman los Chapitos, que se consideran entre los principales exportadores del opioide sintético fentanilo a Estados Unidos. Joaquín Guzmán López es ahora el segundo de ellos en caer bajo custodia estadounidense. Su jefe de seguridad fue arrestado por las autoridades mexicanas en noviembre.

Frank Pérez, un abogado de Zambada, dijo a la agencia AP que su cliente "no vino a Estados Unidos voluntariamente".

Guzmán López ha sido acusado de ser el enlace del cártel para importar los precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo desde Asia y de establecer los laboratorios que producen la droga, dijo Reveles.

Anne Milgram, jefa de la DEA, dijo que el arresto de Zambada “ataca al corazón del cartel que es responsable de la mayoría de las drogas, incluido el fentanilo y la metanfetamina, que matan a estadounidenses de costa a costa”.

La 'ingobernable' violencia en México

Durante la actual administración mexicana, que termina el 30 de septiembre, México no ha podido controlar la violencia del país. La decisión de López Obrador de centrarse en aliviar lo que él ve como las causas fundamentales de la violencia en lugar de una confrontación frontal con los cárteles ha causado tensiones con las autoridades estadounidenses, en particular la DEA.

Felbab-Brown dijo que también ha permitido a los cárteles acumular poder que "no tiene precedentes en la historia de México".

Zambada ahora podría ofrecer montones de información sobre las operaciones del cártel si decide cooperar. Se enfrenta a cargos en múltiples tribunales federales de Estados Unidos.

Era el agente de corrupción más hábil del cártel y el traficante más influyente que "ha estado dirigiendo extensas redes de corrupción a lo largo de muchas administraciones en México, a lo largo de vastos espacios geográficos, desde la cima del gobierno mexicano hasta las instituciones municipales", dijo Felbab-Brown.

"Lo más importante que hay que observar es cuánta información proporcionará ahora y cuánta evidencia a cambio de mejores condiciones", dijo.