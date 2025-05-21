Quiénes eran Ximena Guzmán y José Muñoz, los colaboradores de la alcaldesa Brugada asesinados en Ciudad de México

Video Video del asesinato de dos funcionarios de Ciudad de México revela nuevos detalles del crimen

El asesinato a balazos de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor de la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, despertó una condena generalizada.

Guzmán y Muñoz fueron atacados por un pistolero en la calzada de Tlalpan, cuando ella recogía a su compañero en un automóvil particular temprano en la mañana, en plena hora pico, en la colonia Moderna de la alcaldía Benito Juárez.

PUBLICIDAD

Ambos militaban en el izquierdista Morena, partido de la presidenta Claudia Sheinbaum que también gobierna la megaurbe de 9.2 millones de habitantes.

Visiblemente afectada, Brugada dijo en breves declaraciones a la prensa que en el gabinete capitalino estaban “profundamente consternados” y que la alcaldía “continuará con su lucha implacable contra la inseguridad”.

En un comunicado, señaló que se abrió una investigación sobre el móvil del crimen y que gracias a las cámaras de vigilancia se localizó a poca distancia la motocicleta supuestamente empleada en el ataque.

En las imágenes se ve a un hombre vestido de blanco que dispara contra el parabrisas del vehículo que conducía Guzmán, quien esperaba al asesor estacionada a un costado de la avenida que conecta el centro con el sur de la ciudad.

Video Esto se sabe del asesinato a tiros de dos colaboradores de la jefa de gobierno de Ciudad de México



Luego el atacante dispara contra Muñoz, quien estaba por subirse al vehículo y quedó tendido en el suelo, y vuelve a abrir fuego contra la ventanilla de la conductora. Tras el ataque, el agresor se aleja corriendo.

Sheinbaum, quien hasta mediados del año pasado se desempeñaba como alcaldesa capitalina, dijo en su conferencia matutina que no habrá impunidad en este caso. Indicó que se desconocía que la secretaria de Brugada hubiera recibido algún tipo de amenaza y confirmó que la funcionaria no tenía guardaespaldas.

Quiénes eran Ximena Guzmán y José Muñoz

Guzmán era la mano derecha de Brugada desde 2018, cuando dirigía la alcaldía capitalina de Iztapalapa, y luego contó con ella al convertirse en jefa de gobierno de la capital en junio de 2024, nombrándola secretaria particular.

PUBLICIDAD

“Ximena, una mujer maravillosa, incansable, buena, muy buena...”, recordó la alcaldesa el martes en declaraciones a los medios después de darse a conocer el ataque.

“Y a Pepe le conozco casi de niño, una de las personas más inteligentes que he conocido”, mencionó también sobre el asesor asesinado.

Guzmán tenía una maestría en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y desarrolló toda su carrera profesional en la administración pública.

Entre el 2008 y 2010 fue enlace y coordinadora de Desarrollo Educativo en la alcaldía de Iztapalapa. Tres años después ingresó al gobierno capitalino como subdirectora de seguimiento de análisis de compromisos y luego se desempeñó como subdirectora de giras y reuniones en la Secretaría de Gobierno.

También era una apasionada del deporte, lo que la llevó a realizar cursos como el de Deporte de Alta Competición y Deporte para Todos en el Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo en La Habana.

Por su parte, Muñoz cursó estudios en Ciencias Políticas y Administración Pública y se desempeñó como asesor, colaborador y analista en los ámbitos ejecutivo y legislativo.

Desde el 2010 comenzó a trabajar junto a Brugada como coordinador de asesores en la alcaldía de Iztapalapa y en la actualidad se desempeñaba como asesor de la alcaldesa.

Con información de AP y AFP.