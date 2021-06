Decenas de mujeres acusan al diplomático mexicano Andrés Roemer de abusos y violaciones a lo largo de más de 20 años

La periodista Monserrat Ortiz dice que tenía 22 años cuando se topó con el escritor. La invitación justificada por un trabajo. La cita que terminaba en su casa. Los manoseos no consentidos. Y, asegura, Roemer siguió hasta sostener relaciones con ella pese a su resistencia. Y el dinero al final, para que se comprara “un vestido” Ortiz, quien hoy tiene 27 años, relató a Scherer que al llegar a su casa tiró el vestido que se había puesto, se metió a bañar y se indujo el vómito por el asco que le causó la situación. Explica que guardó silencio durante cinco años porque no paraba de culparse. Roemer dijo al periódico El País que no la conocía.