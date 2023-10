Inyectaba a sus pacientes para abusarlas: el difícil y largo caso para llevar a la cárcel a un médico en México

Pero el 10 de febrero de 2016 sintió un fuerte dolor en la espalda y en el hombro y acudió sola al consultorio, relató. Ese día fue inusual: el ortopedista le pidió que usara una pequeña bata sobre su ropa interior. “Lo primero que hizo durante la revisión fue inyectarme en el hombro y me dijo: 'Con esto te vas a sentir mejor'. Yo no me percaté de qué era la inyección que me estaba poniendo”, recordó.