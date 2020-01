AMLO dice que 2019 "no fue un mal año" y asegura que 'El Chapo' llegó a tener el mismo poder que el presidente

AMLO afirmó que esos tiempos pasarán "al basurero de la historia" y aseguró que no volverá a suceder. "Estamos purificando la vida pública para que se tenga autoridad moral y se pueda tener autoridad política”.

En su mensaje el presidente mexicano dijo que el 2019 no fue un mal año "tenemos que decir que avanzamos", aseguró que se acabó con la corrupción de los altos niveles de gobierno "no hay impunidad, se fortaleció el paso, no hay inflación y aumentaron los salarios mínimos".