Alto funcionario se va del gabinete de AMLO sin ser investigado por caso de daños ambientales en México

“No va a haber impunidad, sea quien sea, se acaba ello de que no se puede tocar al intocable. Vamos a pedirle a la Secretaría de Medio Ambiente que haga la investigación y también a la Secretaría de la Función Pública”, dijo López Obrador un día después de que apareciera la publicación y tras asegurar que en su gobierno no se concesionan grandes cantidades de agua.

Al cierre de edición la Semarnat no respondió a las peticiones de entrevista y la SFP informó que no daría su postura. También se buscó la posición de Enerall y Alfonso Romo sin obtener respuesta al cierre de edición.

Se lavan las manos

“No tengo conflicto de interés”

Un día después de publicada la investigación periodística en Connectas, el pasado 3 de marzo, los reporteros le preguntaron en una conferencia a Alfonso Romo si estaba dispuesto a dejar su cargo ante las investigaciones que ordenó el presidente en su contra. En tono enérgico, el entonces jefe de la Oficina de la Presidencia respondió: “¿Que si voy a renunciar? ¡Claro que no! No tengo ningún conflicto de interés ni medioambiental.

“No voy a renunciar, estoy sumamente orgulloso por lo que hice. Ya no soy accionista desde 2017 y 2018. ¿Por qué? Porque entraron fondos, porque es un proyecto grande, porque me vine al gobierno. No soy accionista, no tengo conflicto de interés en nada”.