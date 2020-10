Afirmaciones falsas o engañosas de Joe Biden la noche del primer debate presidencial

En notas apartes hemos separado las afirmaciones falsas, exageradas, fuera de contexto o engañosas que dijo cada candidato la noche del primera debate presidencial. Aquí les presentamos las del candidato por el Partido Demócrata, Joe Biden. Los dos candidatos presidenciales debatieron el 29 de septiembre en Cleveland. Chris Wallace de Fox News era el moderador.





Biden dijo que 10 millones de personas perdieron su seguro médico patrocinado por el empleador durante la pandemia, pero el estudio en el que confía también dijo que todos menos 3,5 millones de ellas recuperarían el seguro de otra fuente.

Biden dijo que la candidata a la Corte Suprema, postulada por Trump ha "escrito ... que ella piensa que la Ley de Cuidado de Salud Asequible no es constitucional". No del todo, aunque ella criticó una opinión de 2012 defendiendo la ley.

Y hubo más reclamos sobre temas como veteranos, la economía y las condiciones preexistentes.



Análisis

Aumento del c

rimen violento

Biden se equivocó cuando dijo que había "menos violencia" durante su tiempo como vicepresidente que la que hay "hoy".

Biden: “Cuando estábamos en el cargo había un 15% menos de violencia en Estados Unidos que en la actualidad.”

Es cierto que el número de todos los crímenes violentos por cada 100.000 personas disminuyó 15,7% durante los años de Obama-Biden (incluso teniendo en cuenta un salto del 6,5% en sus últimos dos años). Ese puede haber sido el punto que Biden quería hacer.

Pero las mismas cifras del FBI contradicen la afirmación de Biden de que había menos violencia entonces que "hoy". Las cifras anuales muestran que la tasa de criminalidad violenta del año pasado fue un 5,1% inferior a la de 2016. Además, la disminución parece haber continuado en el primer semestre de 2020 según cifras semestrales "preliminares" del FBI, a pesar de un alarmante aumento del 14,8% en el número de homicidios, en comparación con los mismos seis meses de 2019.

Multimillonarios durante la pandemia

Biden dijo que, como la mayoría de los estadounidenses han sufrido financieramente, los multimillonarios han conseguido ser entre 300 y 400 mil millones de dólares más ricos durante la pandemia. Pero esa cifra se basa en un estudio dudoso que ignoró las pérdidas financieras de los accionistas ricos al principio de la pandemia.

"Los multimillonarios se han vuelto mucho más ricos, por un monto de más de $300 a $400 mil millones más, justo desde covid", dijo Biden. "Tú en casa, tienes menos. Estás en más problemas de lo que estabas antes”.

Señalamos a Hillary Clinton por hacer una reclamación similar durante la convención demócrata. Como señalamos entonces, la cifra engañosa proviene de un estudio del 21 de mayo realizado por dos grupos liberales de defensa, Los estadounidenses para la equidad fiscal y el Instituto de Estudios De Políticas. Estimaron un aumento de 434.000 millones de dólares en el patrimonio neto de los más de 600 multimillonarios estadounidenses durante lo que erróneamente llamaron "los dos primeros meses de la pandemia de coronavirus". En realidad, la pandemia comenzó mucho antes, costando mucho a esos multimillonarios.

El estudio escogió el 18 de marzo como la fecha de inicio de la pandemia. Pero eso es cinco días después de que la Casa Blanca proclamara una emergencia nacional debido a la pandemia. Los inversores comenzaron a reaccionar semanas antes a la interrupción global de los viajes, el turismo y la manufactura por parte de la pandemia, enviando los valores de las acciones a una inmersión histórica. Entre el 19 de febrero y el 18 de marzo el S&P 500 ya había perdido más del 29% de su valor. Otros índices bursátiles mostraron caídas similares.

Conway sobre la violencia

Biden y Trump discreparon sobre si la exconsejera de la Casa Blanca, Kellyanne Conway dijo que "disturbios, caos y violencia" que ocurren en ciertas ciudades "ayuda" a Trump. Conway dijo algo en esa línea, como dijo Biden.

Biden: Usted sabe que su propio exportavoz dijo, ya sabes, los disturbios y el caos y la violencia ayudan a su causa. De eso se trata.

Trump: No sé quién dijo eso.

Biden: Sí.

Trump: ¿Quién?

Biden: Kellyanne Conway.

Trump: No creo que ella haya dicho eso.

Biden se refería a los comentarios que Conway hizo durante una aparición del 27 de agosto ( Aug. 27 appearance )en "Fox & Friends".

Uno de los anfitriones del programa le preguntó a Conway si las protestas por la justicia racial que se volvieron violentas en varias ciudades, incluyendo Kenosha, Wisconsin, eran todas culpa de Donald Trump, como algunos habían sugerido, incluyendo Buttigieg, el exalcalde de South Bend, Indiana.

Conway dijo "no", y agregó que Trump era el que "intentaba restaurar la ley y el orden".

Más tarde dijo que había visto una cita ese día de un restaurantero anónimo en Wisconsin que preguntó: "¿Están ustedes los manifestantes tratando de reelegir a Donald Trump?"

Sabe que se detiene por completo, y supongo que el alcalde sabe la parada total, de que cuanto más caos, anarquía y vandalismo y violencia reina, mejor será para la elección muy clara sobre quién es el mejor en seguridad pública y la ley y el orden, dijo Conway, indicando que Trump era la opción clara.

Pérdidas del plan de atención médica de Biden



Biden dijo que 10 millones de estadounidenses perdieron su cobertura de seguro basada en empleadores durante la recesión covid-19. Un estudio lo encontró, pero también dijo que la mayoría recuperaría el seguro de otra fuente, dejando 3.5 millones de ellos sin seguro.

Biden: “No está a cambio de ninguna ayuda para las personas que necesitan atención médica porque, de hecho, ya les ha costado a 10 millones de personas su atención médica que tenían de sus empleadores debido a su recesión”.

Esa cifra proviene de un estudio del Instituto Urbano, aunque el estudio dijo que la mayoría de esos 10 millones recuperarían el seguro de otra fuente.

El Instituto Urbano estimó que la pérdida de puestos de trabajo haría que 10.1 millones de personas perdieran su cobertura patrocinada por el empleador de abril a diciembre. Pero muchos cambiarían al seguro a través de otro miembro de la familia, Medicaid o el mercado individual, dejando 3.5 millones sin seguro al final.

Instituto Urbano, 13 de julio de 2020: “Encontramos que 48 millones de personas vivirán en familias con un trabajador que experimenta una pérdida de empleo relacionada con covid-19 en los últimos tres trimestres de 2020. De ellos, 10.1 millones pierden la cobertura del empleador vinculada a ese trabajo. Estimamos que el 32 por ciento de estas personas cambia a otra fuente de cobertura del empleador a través de un miembro de la familia, el 28 por ciento se inscribe en Medicaid y el 6 por ciento se inscribe en el mercado no grupo, principalmente en la cobertura del mercado con créditos tributarios de prima. Aun así, estimamos que 3.5 millones de personas en este grupo no están aseguradas.

El estudio también dijo que alrededor de 500,000 personas que no estaban aseguradas antes de que los impactos económicos del coronavirus se convertirían en elegibles para Medicaid e inscribirse. Eso daría lugar a un neto de 2.9 millones sin seguro.

Otras estimaciones dan cifras más altas para los no asegurados. Families USA, que aboga por "consumidores de atención médica", estimó que 5.4 millones de trabajadores despedidos habían perdido el seguro de salud entre febrero y mayo, y a cambio de que la estimación no incluyera a los familiares de esos trabajadores que también habrían perdido la cobertura.

La Fundación Familiar Kaiser estimó que 26.8 millones podrían perder el seguro del empleador al 2 de mayo. La gran mayoría de ellos, el 79%, serían elegibles para la cobertura subsidiada, ya sea a través de Medicaid o créditos fiscales para ayudar a comprar cobertura en los mercados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Pero KKF dijo que "no estimó la aceptación o inscripción en las opciones de cobertura, sino que solo examinó la elegibilidad para la cobertura".

Envío de expertos en enfermedades a China



Biden acusó falsamente que la administración Trump no intento enviar expertos a Wuhan, China, donde el nuevo brote de coronavirus surgió a finales del año pasado, durante las primeras etapas de la pandemia.

Biden: “Sabía todo el tiempo atrás en febrero lo grave que era esta crisis, sabía que era una enfermedad mortal ... estábamos insistiendo en que las personas que teníamos sobre el terreno en China deberían poder ir a Wuhan y determinar por sí mismos lo peligroso que era esto. Ni siquiera le pidió al [presidente] Xi que hiciera eso. ... Dijo que le debemos una deuda de gratitud por ser tan transparente con nosotros”.

El exvicepresidente ha hecho afirmaciones inexactas similares antes. "Estábamos hablando... al principio de esta crisis, dijimos... dije, entre otros, que, ya sabes, deberías entrar en China, llevar a nuestros expertos allí, tenemos lo mejor del mundo, meterlos para que sepamos lo que realmente está sucediendo", dijo Biden en un ayuntamiento virtual de CNN el 27 de marzo. "No hubo ningún esfuerzo para hacer eso."

De hecho, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos trataron de llevar al personal de los CDC a la escena apenas una semana después de que China reportara el brote a la Organización Mundial de la Salud el 31 de diciembre de 2019, como hemos escrito.

"El 6 de enero, nos ofrecimos a enviar un equipo de los CDC a China que pudiera ayudar con estos esfuerzos de salud pública", dijo el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, en una conferencia de prensa del 28 de enero. "Reiteré esa oferta cuando hablé con el Ministro de Salud de China el lunes, y se reiteró de nuevo a través de la Organización Mundial de la Salud hoy. Instamos a China: Más cooperación y transparencia son los pasos más importantes que puede tomar para obtener una respuesta más eficaz".

Más de una semana después, Azar dijo de nuevo en una conferencia de prensa del 7 de febrero que "nuestra oferta de larga duración de enviar expertos de clase mundial a China para ayudar permanece sobre la mesa".

A mediados de febrero, un equipo de la Organización Mundial de la Salud, incluidos dos estadounidenses, visitó China, entre ellos Wuhan. El equipo de 25 miembros, que visitó China durante nueve días del 16 de febrero al 24 de febrero, incluyó a un funcionario del CDC y otro de los Institutos Nacionales de Salud. El equipo publicó un informe de 40 páginas el 28 de febrero, unas dos semanas antes de que la OMS declarara el brote una pandemia.

En una reunión informativa del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca en marzo, Trump dijo que planteó el asunto con el presidente chino Xi Jinping personalmente.

Trump, 22 de marzo: “Y le pregunté si podíamos enviar o no a algunas personas, y no querían eso, por orgullo. Creo que, realmente, por orgullo. No quieren, no quieren que enviremos gente a China, para ayudarlos. China es un país fuerte. Tienen ... tienen a sus científicos y tienen a sus médicos... muy inteligentes. Mucha gente.

Y, ya sabes, pero discutí eso sobre enviar a nuestra gente. Y, realmente no respondieron. Fuimos de nuevo; no respondieron”.

Condiciones preexistentes y la ACA



Biden dijo que Trump estaba "en la Corte Suprema en este momento tratando de deshacerse de la Ley de Cuidado de Salud Asequible" y que "hay 100 millones de personas que tienen condiciones preexistentes y se las quitarán también, esas condiciones preexistentes, las compañías de seguros van a amar esto". Trump respondió: "No hay 100 millones de personas con condiciones preexistentes".

Hay 100 millones de personas con condiciones preexistentes, sin incluir aquellas con cobertura de Medicare o Medicaid, según una estimación de la consultora Avalere. No está claro lo que Biden quiso decir cuando dijo "también se los quitarán", pero si la ACA fuera anulada, perderían las protecciones de condición preexistentes en esa ley. Pero sólo aquellos que buscan cobertura en el mercado individual, donde aquellos sin empleador o planes de compra de seguros públicos, estarían en riesgo de que se les niegue un seguro.

Como hemos escrito antes, la administración Trump ha respaldado una demanda para invalidar la ACA, que instituyó protecciones amplias para aquellos con condiciones preexistentes. La ACA prohibió a las aseguradoras, en cualquier mercado, denegar la cobertura, cobrar más o excluir la cobertura de ciertas condiciones basadas en el estado de salud.

Antes de la ACA, aquellos planes de compra en el mercado individual podrían enfrentar negaciones o primas más altas basadas en su salud. Pero sólo el 6% de la población obtiene cobertura en el mercado individual.

La cobertura basada en el empleador, donde el 49% de la población obtiene un seguro, no podía negar el seguro, antes de la ACA. Pero esos planes podrían disminuir la cobertura de algunas condiciones preexistentes por un período limitado, si un nuevo empleado tuviera un lapso de cobertura.

No está claro qué protecciones de condición preexistentes se implementarían bajo la administración Trump en lugar de la ACA, pero Trump firmó una orden ejecutiva el 24 de septiembre que decía "el acceso al seguro de salud a pesar de las condiciones de salud subyacentes debe mantenerse" incluso si la ACA fue anulada en la corte.

Biden también dijo que, si la demanda respaldada por Trump tuvo éxito, "despojará a 20 millones de personas de tener un seguro". Esa es una referencia al número de personas que obtuvieron un seguro bajo la ACA, según algunas estimaciones.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó en 2017 que si la ACA fuera derogada y no reemplazada por una nueva legislación, los no asegurados aumentaría en 32 millones en 10 años. (Sin embargo, "algunas personas optarían por no tener seguro", dijo CBO, porque tenían cobertura para evitar una penalización. Esa sanción fue eliminada en vigor en 2019.)

Amy Coney Barrett en la ACA



Biden dijo que la candidata de Trump a la Corte Suprema, la jueza Amy Coney Barrett, ha "escrito ... que ella piensa que la Ley de Cuidado de Salud Asequible no es constitucional". No exactamente, aunque ella culpo una opinión de 2012 defendiendo la ley.

Barrett criticó la opinión del juez jefe John Roberts en NFIB v. Sebelius, que confirmó la ACA pero encontró que los estados no podían ser forzados a expandir Medicaid bajo la ley.

Escribiendo en enero de 2017 en la revista Notre Dame Law School, Barrett revisó un libro de Randy Barnett. Ella dijo: "En NFIB v. Sebelius, la inspiración para el libro de Barnett, el juez Roberts empujó la Ley de Cuidado de Salud Asequible más allá de su significado creíble para salvar el estatuto. Interpretó la sanción impuesta a los que no tenían seguro médico como un impuesto, lo que le permitía sostener la ley como un ejercicio válido de la facultad tributaria; si hubiera tratado el pago como lo hizo la ley, como una sanción, habría tenido que invalidar el estatuto como que estaba más allá del poder comercial del Congreso. ... Barnett tiene razón en que la deferencia a una mayoría democrática no debe sustituir el deber de un juez de aplicar un texto claro. ... Si la mayoría no promulgó un "impuesto", interpretar el estatuto para imponer un impuesto carece de legitimidad democrática".

Eso es claramente una crítica de la opinión de Roberts. Pero algunos eruditos legales han dicho que la escritura no indica cómo Barrett podría gobernar sobre el caso ACA ahora ante la corte: California v. Texas. Ese caso se refiere a si la eliminación de la sanción fiscal de la ACA en virtud de la ley tributaria del PARTIDO DEP de 2017 hace que el mandato individual (el requisito de que la mayoría de las personas tengan seguro) sea inconstitucional, y si sin el mandato, toda la ley debe ser anulada.

Nicholas Bagley, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan, le dijo al artículo de la revista de NBC News Barrett "no nos dice nada sobre cómo gobernaría en un caso que es significativamente más débil". Dijo que "los partidarios de la ACA deberían estar preocupados" pero "en pánico".

Director de los CDC sobre el tema de máscaras faciales



En el tema de las máscaras faciales, Biden afirmó erróneamente que el "propio jefe del CDC de Trump dijo ... si todos llevaran máscaras y distancias sociales entre ahora y enero, probablemente salvaríamos hasta 100.000 vidas".

Esa fue una proyección del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, no del Dr. Robert Redfield.

El 3 de septiembre, IHME dijo que su modelo proyectaba que habría 410,000 muertes acumuladas en los Estados Unidos por covid-19 para enero de 2021, y que 122,000 de esas muertes podrían prevenirse con un mayor uso de máscaras. A partir del 24 de septiembre, el modelo rebajo su estimación a una cifra total de muertos de 372,000 en los Estados Unidos, 97,000 de los cuales podrían evitarse con enmascaramiento casi universal.

Redfield, sin embargo, dijo en el testimonio del Congreso el 16 de septiembre que las máscaras faciales "son la herramienta de salud pública más importante y poderosa que tenemos" contra covid-19.

"Seguiré apelando a todos los estadounidenses, a todos los individuos de nuestro país, para que abracen estas cubiertas faciales", dijo. "Lo he dicho, si lo hiciéramos durante seis, ocho, 10, 12 semanas pondríamos tener esta pandemia bajo control. ... Tenemos evidencia científica clara de que funcionan y son nuestra mejor defensa. Incluso podría llegar a decir que esta mascarilla facial está más garantizada para protegerme contra covid que cuando tomo una vacuna covid".

Más tarde ese día, en Twitter, agregó: "La mejor defensa que tenemos actualmente contra este virus son los importantes esfuerzos de mitigación de usar una máscara, lavarse las manos, distanciarse socialmente y tener cuidado con las multitudes".

Pero eso no es lo mismo que decir "100.000 vidas" podría salvarse usando máscaras.

El comentario de los militares 'Bastardos estúpidos' de Biden en contexto



Biden en un momento dado se refirió a una historia reciente del Atlántico que, citando fuentes anónimas, informó que Trump denigró en privado a los soldados caídos como "perdedores" y "bufones". Trump más tarde regresó al punto al negar la reclamación y sugirió que en realidad era Biden quien hablaba mal de los militares.

"Lo que hizo, fue que dijo: llamó a los militares estúpidos bastardos", dijo Trump.

—Yo no dije eso, respondió Biden.

"Y lo dijo en cinta", continuó Trump.

Biden usó esas palabras durante un viaje a Abu Dabi en marzo de 2016, y está en cinta. Pero el contexto completo del video sugiere que Biden estaba bromeando, lo que su campaña ha mantenido.

Después de que Biden se refirió a "los increíbles sacrificios que haces por nuestro país", continuó contando a la multitud que tiene "un juicio increíblemente bueno". Menciona casarse con su esposa, Jill, y luego se refiere a haber nominado a la teniente Karen Johnson para asistir a la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos años antes. Johnson estaba en el escenario.

"Uno, me casé con Jill. Y dos, nombré a Johnson para la academia. Sólo quiero que lo sepas", dijo. "Aplausos para eso, estúpidos bastardos." Luego llamó en broma al grupo un "grupo soso".

Biden "estaba animando en broma a la audiencia a aplaudir a una mujer aérea en el escenario", dijo su campaña en una declaración reciente a la Daily Beast.

¿Bombardear con fuerza nuclear los Huracanes?

Biden dijo que Trump "tiene una respuesta para los huracanes, dijo que tal vez deberíamos lanzarles un arma nuclear". El presidente respondió: "Nunca dije eso en absoluto. Lo inventó."

La historia: Axios informó el 25 de abril de 2019, que Trump había propuesto precisamente eso. Su historia decía: "El presidente Trump ha sugerido varias veces a altos funcionarios de Seguridad Nacional y seguridad natal que exploren el uso de bombas nucleares para evitar que los huracanes golpeen a Estados Unidos, según fuentes que han escuchado los comentarios privados del presidente y han sido informados sobre un memorando del Consejo de Seguridad Nacional que grabó esos comentarios".

Trump denunció la historia en un tweet en ese momento como "FAKE NEWS"(noticias de mentira).

Uno de los autores de la historia, Jonathan Swan, tuiteó que se mantuvo fiel a la historia, agregando que el presidente "dijo esto en al menos dos reuniones durante el primer año y un poco de la presidencia, y una de las conversaciones fue conmemorada".

La cuestión no se ha resuelto con autoridad.

Déficit comercial con China



Biden afirmó erróneamente que Estados Unidos tiene "un déficit más alto con China ahora que antes" al hablar de comercio. Ese fue el caso hace dos años, pero no ahora.

Según la Oficina de Análisis Económico, el déficit comercial de bienes y servicios con China alcanzó una cantidad

récord de 380,000 millones de dólares nominales en 2018. Pero el déficit comercial cayó en 2019 a 308 mil millones de dólares, lo que está ligeramente por debajo del déficit comercial de 310,000 millones de dólares en el último año de Barack Obama en el cargo en 2016.

Las cifras de los últimos 12 meses (que terminan en junio) muestran un déficit de 273,300 millones de dólares, un 12% menos que lo que era en 2016.

Máscaras para las escuelas



Biden afirmó que la administración Trump "decidió que no, no podía [dar máscaras a las escuelas] porque no es una emergencia nacional". Como escribimos a principios de este mes, mientras que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias dejó de reembolsar a los estados por los costos de las máscaras, el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha dicho que proporcionaría a las escuelas 125 millones de máscaras de tela.



Este artículo fue publicado originalmente en FactCheck.org el 30 de septiembre de 2020

