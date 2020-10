Afirmaciones falsas o engañosas de Donald Trump la noche del debate presidencial

Separamos las afirmaciones falsas, engañosas o exageraciones que hizo el presidente Donald Trump la noche del primer debate presidencial. En nota aparte, hicimos lo propio con su contendor, Joe Biden. Los dos candidatos presidenciales debatieron el 29 de septiembre, en Cleveland. Chris Wallace, de Fox News, fue el moderador.





Trump exageró los casos de "fraude" electoral, refiriéndose de forma engañosa a las papeletas "encontradas en un arroyo" y a un caso en el que mil votantes recibieron por error dos papeletas. Tampoco hay evidencia de "fraude".

Afirmó falsamente que Biden apoya el plan Medicare for All. Nunca lo hizo.

Dijo engañosamente que a la gente "no se le permitió ver" los votos en Filadelfia. Sólo las oficinas de elecciones por satélite, donde los electores pueden devolver las papeletas por correo, están abiertas ahora.

Afirmó que había sido respaldado por el sheriff en Portland, lo cual no es cierto, y sugirió que Biden no había recibido apoyo de las fuerzas del orden, lo cual es falso.

Se jactó de que "trajo de vuelta 700,000 empleos de manufactura", lo que nunca fue cierto. Actualmente se han perdido 237,000.

Negó que el cambio climático juegue un papel en los incendios forestales de California. Los científicos dicen que es un factor que sí contribuye.

Ambos candidatos dieron impresiones potencialmente engañosas de cuándo los estadounidenses pueden esperar una vacuna covid-19.

Afirmó que "los precios de las medicamentos bajarán en un 80 o 90%". En realidad no está claro cuál será el impacto de sus órdenes ejecutivas.

Dijo que Biden llamó a los miembros del ejército "estúpidos bastardos", lo cual Biden negó. El vicepresidente usó esas palabras cuando se dirigió a las tropas en el extranjero en 2016, pero su campaña ha dicho que fue en broma.

Aseguró erróneamente que Biden "olvidó el nombre" de su universidad. En 2019, Biden dijo que "comenzó en el ... estado de Delaware", pero un funcionario de la universidad dijo que Biden se refería al anuncio en el campus de su candidatura al Senado.

Aseveró que ha "dado grandes incentivos para los coches eléctricos". En realidad ha tratado de eliminar los programas para fomentar su fabricación y venta.

Dijo que cuando Biden estaba trabajando en el proyecto de ley contra el crimen de 1994, llamó a los afroestadounidenses "superdepredadores". En realidad esa fue una frase famosa que pronunció Hillary Clinton - no Biden - sobre algunas "pandillas de niños".

Comentó "No creo" que Kellyanne Conway, su exconsejera en la Casa Blanca, dijera que "los disturbios y el caos y la violencia ayudan a su causa", como Biden afirmó. Conway sí dijo algo así.

Afirmó que al relajar las normas más estrictas de ahorro de combustible del gobierno de Obama, los automóviles serían $3,500 más baratos. Incluso si nos guiamos por el análisis de la administración, eso es exagerado.

Y hubo más afirmaciones sobre temas que incluyeron a los veteranos, la economía y las enfermedades preexistentes.



Análisis

Denuncia de Trump sobre "fraude electoral” es poco sólida

Presentando su caso de que el voto por correo ya ha dado lugar a un "fraude" a gran escala, Trump citó dos ejemplos que no son evidencia de fraude en absoluto.



"Hay fraude", dijo Trump. "Los encontraron en arroyos. ... Enviaron dos a un área demócrata. Enviaron mil papeletas, todos tienen dos. Esto va a ser un fraude como nunca han visto".

En los últimos días, Trump se ha referido a las papeletas encontradas en una zanja o un lecho de río o, como lo hizo durante el debate, "en arroyos". Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Wisconsin informaron que tres cubetas de correo fueron encontradas el 21 de septiembre al costado de una carretera y en una zanja junto a una autopista en Greenville. Los funcionarios dijeron que el lote de correo incluía "varios" votos en ausencia, aunque un portavoz del Servicio Postal no comentó si esas eran papeletas completadas, o las en blanco que se enviaban a los votantes, según Post Crescent. El periódico citó al secretario del condado diciendo que los oficiales electorales comenzaron a enviar las papeletas a los votantes el 17 de septiembre.

En cuanto a la afirmación de que a mil personas se les envían dos papeletas, eso es cierto. Como informó NBC4 en Washington, los funcionarios electorales en el condado de Fairfax, Virginia, creen que hasta 1,000 personas que solicitaron papeletas por correo pueden haber recibido dos por error. Pero eso no es evidencia de fraude. Esas personas que obtuvieron dos papeletas no podrán votar dos veces.

El registrador del condado de Fairfax, Gary Scott, dijo que cuando se devuelven todas las papeletas, "hacemos un registro en su expediente de votantes de que han devuelto una papeleta. Así que si aparece algo más, la papeleta ya ha sido devuelta. No podemos contar esa papeleta".

Y a pesar de la repetida advertencia de Trump sobre el fraude a gran escala con el voto por correo, como hemos señalado, aunque los casos de fraude electoral a través de papeletas por correo o en ausencia son más comunes que el fraude electoral en persona, el número de casos conocidos es relativamente raro.

Biden hablaba de su plan de salud, no del de Sanders

Trump interrumpió la discusión de Biden sobre su plan de salud para afirmar falsamente que Biden apoya el plan Medicare for All, del senador Bernie Sanders. El presidente afirmó erróneamente que los dos rivales por la nominación demócrata la aceptaron en el informe " Recomendaciones del Grupo de Trabajo de la Unidad Biden-Sanders".



Trump: “Joe, estás de acuerdo con Bernie Sanders, que está muy a la izquierda, en el manifiesto, como lo llamamos, y eso te da una medicina socializada. ¿Estás diciendo que no estuviste de acuerdo?”

Biden no está de acuerdo con el plan de Sanders. El informe del grupo de trabajo reflejó el plan de atención médica de Biden, que dio a conocer en julio de 2019 durante su pelea principal con Sanders y otros.

El plan de Biden, entre otras cosas, ofrece una opción de seguro de salud pública al estilo de Medicare como una elección y aumenta los créditos fiscales para las personas que compran seguros en los intercambios creados por la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Su sitio web dice que su plan de "construir sobre la Ley de

Cuidado de Salud Asequible" asegurará "a más de un 97% de los estadounidenses".

Esto es lo que dice el informe del grupo de trabajo: "Los demócratas creen que necesitamos proteger, fortalecer y construir sobre nuestros programas de atención médica de base, incluyendo la Ley de Cuidado de Salud Asequible, Medicare, Medicaid y el sistema de los Asuntos de los Veteranos. Las aseguradoras privadas necesitan una competencia real para asegurarse de que tienen incentivos para proporcionar cobertura asequible y de calidad a cada estadounidense. Para lograr ese objetivo, daremos a todos los estadounidenses la decisión de seleccionar una opción pública asequible y de alta calidad, a través del mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible".

Trump también dijo [a Biden] que "vas a extinguir la atención médica privada de 180 millones de personas", otra referencia a Medicare para Todos. Una vez más, Biden no apoya ese plan.

Comentarios engañosos de Trump sobre 'cosas malas' en Filadelfia



Cerca del final del debate, Wallace preguntó si los candidatos urgirían a sus partidarios a abstenerse de disturbios civiles y si también se comprometerían a retener su declaración de la victoria hasta que se certifiquen los resultados de las elecciones.

Trump dijo que estaba "instando a mis partidarios a entrar en los centros de votación y observar con mucho cuidado" y luego dijo: "Como saben hoy hubo un gran problema. En Filadelfia, entraron a ver, se llaman observadores de votos. Es algo muy seguro, muy bonito. Fueron expulsados. No se les permitió mirar. ¿Sabes por qué? Porque cosas malas pasan en Filadelfia. cosas malas".

La jornada marcó el primer día en que la ciudad abrió oficinas electorales por satélite, donde los residentes pueden registrarse para votar, o solicitar y devolver las papeletas por correo, y al menos a una mujer quien, al parecer, afirmó ser un observador de votaciones para la campaña de Trump se le prohibió entrar en una oficina satélite en una escuela primaria.

Pero la campaña de Trump no tiene ningún observador de votos aprobado en la ciudad, funcionarios electorales dijeron al Philadelphia Inquirer, y las oficinas satelitales que están en funcionamiento no son lo mismas que en el día de las elecciones, por lo que los observadores de votaciones no tienen los mismos privilegios.

Al Schmidt, un republicano y un comisionado de la ciudad que supervisa las elecciones, dijo al Inquirer: "No le damos a alguien un certificado de vigilancia de votos para ... ver a alguien llenar su papeleta en su mesa de la cocina".

Nick Custodio, un subcomisario de Filadelfia, dijo en una declaración a NBC News que "las oficinas satélite no son lugares de votación. Los certificados de vigilancia de votos no se han emitido para ninguna persona para nada que no sea las actividades de observación el día de las elecciones en los centros de votación."

"Las personas que no buscan recibir servicios de una Oficina Satélite no pueden estar allí para otros objetivos", dijo el comunicado. "Esto es particularmente importante en el entorno actual, ya que los edificios y oficinas de la ciudad permanecen cerrados al público debido a covid-19".

Aprobaciones de las fuerzas del orden



Trump promocionó su apoyo de las organizaciones policiales, pero se equivocó al afirmar que lo apoya un funcionario de Portland, Oregón. También fue demasiado lejos al afirmar que Biden no obtuvo respaldos similares.

"Disculpe, Portland, el sheriff acaba de salir hoy y dijo: 'Apoyo al presidente Trump'", dijo Trump, mirando a Biden al otro lado del escenario . "No creo que cuentes con ninguna fuerza de seguridad. Ni siquiera puedes decir 'orden público'".

Pero ambas cosas están erradas.

El sheriff en el condado de Multnomah, que incluye la ciudad de Portland, recurrió a Twitter para aclarar que no ha respaldado a Trump.

"En el debate presidencial de esta noche, el Presidente dijo que el 'Sheriff de Portland' lo apoya. Como sheriff del condado de Multnomah nunca he apoyado a Donald Trump, y nunca lo apoyaré", tuiteó el sheriff Michael Reese .

Portland saltó a la fama nacional después de que los agentes federales llegaron allí este verano, cuando las protestas contra la brutalidad policial y el racismo se agitaron tras la muerte de George Floyd , un hombre negro que murió bajo custodia policial en mayo. A finales de julio, los agentes federales acordaron dar un paso atrás y las autoridades locales se hicieron cargo. Reese había expresado su preocupación por la conducta de los agentes federales en ese momento.

Trump, sin embargo, tiene el respaldo de otro sheriff, en un área que recientemente ha recibido atención nacional: David Beth,, el sheriff de Kenosha, Wisconsin, está apoyando la candidatura de reelección del presidente. Kenosha hizo protestas tras el tiroteo de Jacob Blake en agosto.

En cuanto a la sugerencia de que Biden no ha obtenido apoyo de las fuerzas del orden, eso es falso. El exvicepresidente está respaldado por más de 175 funcionarios actuales y antiguos del orden público.

Empleos en el sector manufacturero

Biden y Trump se pelearon por los empleos en el sector manufacturero, pero ninguno dio una cuenta exacta.



Trump: "Traje de vuelta 700,000 puestos de trabajo; ellos [Obama – Biden] no trajeron nada".

Biden: "Incluso antes de covid ... el sector de la manufactura entró en un agujero".

El hecho es que se han perdido 237,000 puestos de trabajo en el sector manufacturero entre el momento en que Trump asumió el cargo y agosto, el mes más reciente para el que se disponen de cifras.

Sin duda, hubo una ganancia de 499,000 empleos (pero no 700,000) entre la toma de posesión de Trump y noviembre del año pasado, cuando el número alcanzó su punto máximo unos meses antes de la llegada de la pandemia por covid-19.

A partir de ahí [las cifras] se deslizaron un poco, pero no se fueron exactamente "a un agujero", como dijo Biden; disminuyeron sólo en 62,000 en el momento en que Trump declaró una emer gencia nacional por covid-19 en marzo. A esto siguió una caída de dos meses, de casi 1.1 millones de puestos de trabajo en el sector de la manufactura, menos de la mitad de los cuales se han recuperado desde entonces.

Además, Trump se equivocó cuando dijo que Obama-Biden "no trajeron nada". Sí, 578,000 puestos de trabajo se perdieron durante su primer mandato de cuatro años, lo cual incluyó la Gran Recesión que había comenzado en 2007 y se desató durante meses después de que asumieran el cargo. Pero 386,000 puestos de trabajo, de hecho, fueron "traídos de vuelta" en su segundo mandato.

Cambio climático e incendios forestales



En un intercambio con Wallace, Trump reconoció a regañadientes que los gases de efecto invernadero calientan el planeta "hasta cierto punto", pero insistió en que una mejor gestión forestal podría resolver el problema de los incendios forestales de California.

De hecho, la mejor estimación de los científicos es que las actividades humanas, incluidos los gases de efecto invernadero producidos por el hombre, son responsables de más del 100% del calentamiento observado de la Tierra. Y si bien las técnicas mejoradas de manejo forestal pueden ayudar a reducir el riesgo de algunos incendios forestales, el cambio climático y otros factores, incluidos los humanos que viven en zonas propensas a incendios forestales, también son importantes.

Cuando Wallace le preguntó al presidente lo que creía sobre el cambio climático, Trump esquivó la pregunta, diciendo: "Creo que tenemos que hacer todo lo posible para tener aire inmaculado, agua inmaculada y hacer cualquier otra cosa que podamos que sea buena".

Cuando lo forzaron a responder si cree que los gases de efecto invernadero contribuyen al calentamiento del planeta, Trump dijo: "Creo que muchas cosas lo hacen, pero creo que hasta cierto punto, sí".

Agregó: "Pero también creo que tenemos que hacerlo mejor en la gestión forestal de nuestros bosques", explicando que recibe llamadas sobre incendios forestales en California cada año, y que "si tuvieras una buena gestión forestal, no estarías recibiendo esas llamadas".

Trump luego pasó a señalar a las "ciudades forestales" de Europa, diciendo que esos lugares evitan incendios porque mantienen sus bosques, mientras que California se quema "abajo debido a la falta de gestión".

Como hemos escrito, Trump se equivoca al decir que los incendios sólo ocurren debido a una mala gestión y al sugerir que los gases de efecto invernadero de origen humano son sólo un pequeño componente del calentamiento.

Como nos dijo Daniel Swain , científico climático de la Universidad de California, a principios de este mes: la Tierra "se está calentando debido al aumento de la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero resultantes de las actividades humanas". El cambio climático, dijo, "está actuando como una fuerza dominante en todo el paisaje y está aumentando la gravedad de los incendios forestales en una amplia gama de tipos de vegetación, lo que significa que el cambio climático es un factor importante para entender la gravedad *todos* de los incendios que actualmente están ocurriendo".

Plazos de la vacuna covid-19



Como lo ha hecho antes, Trump exageró las mejores estimaciones sobre cuándo se pondrá a disposición del público estadounidense una vacuna para covid-19, alegando que las compañías de vacunas "pueden ir más rápido" que los plazos proporcionados anteriormente por funcionarios del gobierno.

"Bueno, he hablado con las compañías y podemos tenerlo mucho antes", dijo Trump en respuesta al punto de Wallace de que tanto el Director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Robert Redfield, como el asesor jefe de la Operación Warp Speed, Moncef Slaoui, han dicho que una vacuna podría no estar ampliamente disponible para el público en general hasta el verano (del 2021).

El presidente sugirió, sin pruebas, que cualquier retraso sería político.

"Pueden ir más rápido que eso por mucho", dijo Trump sobre las compañías de vacunas, agregando que "vamos a administrar [vacunas] de inmediato" cuando Wallace aclaró que estaba hablando de una vacuna para el público en general.

Trump tiene razón en que el gobierno planea enviar vacunas dentro de las 24 horas de una autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos [FDA por sus siglas en inglés], pero eso no significa que todas las dosis estarían inmediatamente disponibles para los estadounidenses que no tienen prioridad.

Suponiendo que se encuentra que una o más inyecciones son seguras y efectivas, las dosis iniciales para los grupos priorizados pueden estar disponibles para el final del año o a principios de 2021, y el público en general recibirá sus dosis después de eso.

"Es posible que tengamos suficientes vacunas para finales de año para inmunizar probablemente, diría yo, entre 20 y 25 millones de personas", dijo Slaoui a NPR a principios de este mes. "Y luego aumentaremos la fabricación de dosis de vacunas para poder, sobre la base de nuestros planes, tener suficientes vacunas para inmunizar a la población estadounidense a mediados de 2021".

Biden no fue específico sobre qué grupos tenía en mente cuando dio su calendario para la distribución de vacunas, pero su descripción dejó de lado la posibilidad de que algunas personas recibieran vacunas en 2020.

"Todas las empresas serias están hablando de que tal vez tengan una vacuna hecha antes de fin de año", dijo. "Pero la distribución de esa vacuna no se producirá hasta algún momento a principios o mediados del próximo año para que salga".

Una vez más, si una vacuna pasa la FDA, es plausible que un subgrupo de la población priorizada pudiera ser inmunizado este año.

Muertes y la Oficina de Asuntos de los Veteranos (VA)



Trump dijo que durante la administración Obama-Biden, "ustedes tenían 308,000 militares muriendo porque no podías brindarles atención médica adecuada en el ejército".

Pero la campaña de Trump dijo que se basa en un informe de 2015 de la Oficina de Asuntos de los Veteranos del Inspector General que no dijo que esos fueron todos los muertos de personas que solicitaron atención médica de esa oficina (VA), o que las muertes ocurrieron todas cuando Biden era vicepresidente.

El informe, titulado “ Veterans Health Administration: Review of Alleged Mismanagement at the Health Eligibility Center, sostuvo que, al 30 de septiembre de 2014, 307,173 de casi 867,000 solicitudes "pendientes" para la atención médica del VA pertenecían a personas que habían muerto, según la Administración del Seguro Social.

Pero, como hemos escrito antes, el informe también dijo que el mal mantenimiento de los registros y las limitaciones de datos hacían imposible decir cuántas de esas personas murieron mientras esperaban la atención, cuántos de ellos habían solicitado atención, o incluso cuántos de ellos eran veteranos militares.

Además, el informe decía que el 84%, o 258,367, personas que murieron con una solicitud "pendiente", murieron más de cuatro años antes de septiembre de 2014, incluyendo algunos que murieron incluso antes de 1998, cuando la VA estableció su base de datos de inscripción. El expresidente Barack Obama y Biden asumieron el cargo el 20 de enero de 2009.

Desenchufar los incentivos del coche eléctrico



El presidente afirmó que apoya la fabricación y venta de vehículos eléctricos durante una parte del debate sobre el cambio climático, diciendo: "He dado grandes incentivos para los coches eléctricos".

Pero su historial no refleja eso.

Los tres programas son anteriores a la administración Trump, y el presidente ha propuesto eliminar dos de ellos.

En su presupuesto para el año fiscal 2020, Trump propuso eliminar el crédito tributario Plug-In Electric Drive Motor Vehicle, que había sido introducido en 2008. Al año siguiente, Trump trató de eliminar el Programa de Préstamos de Fabricación de Vehículos de Tecnología Avanzada en su propuesta de presupuesto de 2021. Ese programa se había establecido en 2007.

Medicamentos recetados



Trump dijo: "Estoy recortando los precios de los medicamentos. Voy con naciones favorecidas. ... Los precios de los medicamentos bajarán un 80 o un 90%." Trump firmó cuatro órdenes ejecutivas sobre los precios de los medicamentos a finales de julio, pero queda por ver cómo se implementarán las órdenes y si resultarán en grandes reducciones en los precios.

Como hemos explicado, las órdenes, que en gran medida reviven las propuestas de la administración anterior, requieren que la secretaria de Salud y Servicios Humanos tome varias acciones, como pasar por el proceso federal de elaboración de las reglas.

Dos de los pedidos corresponden a los beneficiarios de Medicare. Otra orden se refiere a la insulina y la epinefrina para individuos de bajos ingresos, y el cuarto implica permitir la importación de algunos medicamentos.

La referencia de Trump a las "naciones favorecidas" se refiere a una orden ejecutiva actualizada firmada el 13 de septiembre. Pide al secretario del HHS que pruebe los modelos de pago para vincular los precios de los medicamentos de Medicare al precio más bajo entre los países comparables que son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Un portavoz del HHS nos dijo en julio que Medicare "actualmente paga aproximadamente 80% más que otros países" por los medicamentos de la Parte B, que son medicamentos ambulatorios administrados por un médico. Pero una vez más, queda por ver si esta política podría conducir a una reducción del 80% para esos medicamentos.

La Estatal de Delaware



Trump distorsionó el contexto de los comentarios que Biden hizo en 2019, para afirmar que Biden dijo erróneamente que asistió a la Universidad Estatal de Delaware, una de las universidades históricamente negras de la nación, cuando en realidad fue a la Universidad de Delaware.

"Dijiste que fuiste a la Estatal de Delaware, pero olvidaste el nombre de tu universidad", dijo Trump. "Tú no fuiste a la Estatal de Delaware."

El origen de la afirmación de Trump es una historia en el Washington Times, que incluyó un clip de Biden en un evento del ayuntamiento en Florence, Carolina del Sur, el 26 de octubre de 2019, en la que dijo, cuando discutía la financiación de HBCUs: "Empecé fuera de una HBCU, Estado de Delaware". El periódico indicó que mientras Biden "declaró el año pasado en el periodo de campaña que comenzó su carrera académica en la Universidad Estatal de Delaware", un funcionario universitario confirmó que nunca fue un estudiante allí.

Ese funcionario, Carlos Holmes, director de servicios de noticias de la universidad, dice que su respuesta se utilizó "de forma deshonesta".

"Visto en contexto completo, está claro que Biden estaba discutiendo su larga asociación con colegios y universidades negras, sin afirmar que había asistido a la Universidad Estatal de Delaware", dijo Holmes a Delaware State News. “'Se inició' cuando anunció su primera presentación para el Senado de los Estados Unidos en nuestro campus, en 1972, con el entonces presidente del Delaware State College Luna Mishoe a su lado. Durante tres décadas, primero como senador de los Estados Unidos y luego como vicepresidente, Joe Biden ha sido nuestro defensor y socio hasta tal punto que en 2003 la Universidad le otorgó un doctorado honorario".

Trump se equivoca con los 'superdepredadores'



Trump afirmó repetidamente que cuando Biden estaba encabezando el proyecto de ley criminal de 1994, llamó a los afroestadounidenses "superdepredadores, y nunca lo han olvidado". En realidad, esa fue una frase famosamente pronunciada por Hillary Clinton, no Por Biden.

"Nunca lo dije", respondió Biden, pero Trump continuó insistiendo en que lo hizo.

Investigamos esto cuando Trump hizo una afirmación similar en una entrevista de Fox News hace un mes, y no pudimos encontrar ninguna evidencia de que Biden haya usado ese término.

Como entonces presidente del Comité Judicial del Senado, Biden sí encabezó la Ley de Control de Delitos Violentos y Aplicación de la Ley de 1994. Aunque el proyecto de ley recibió apoyo bipartidista en ese momento, ha sido criticado en algunas de sus disposiciones, como la sentencia mínima obligatoria y su impacto en el encarcelamiento masivo, particularmente de los hombres negros. Como hemos escrito, la tendencia de creciente encarcelamiento comenzó mucho antes de 1994, pero los expertos nos dijeron que la ley de 1994 agravó la cuestión.

Como dijimos, en realidad fue Hillary Clinton quien usó la frase "superdepredadores" en un discurso de 1996 en el Keene State College, de New Hampshire en apoyo al proyecto de ley de criminalidad de 1994, que fue firmado por su esposo, el entonces presidente Bill Clinton.

"Ya no son sólo pandillas de niños", dijo Clinton. "A menudo son los tipos de niños que se llaman 'superdepredadores'. Sin conciencia, sin empatía. Podemos hablar de por qué terminaron de esa manera, pero primero tenemos que controlarlos".

Curiosamente, Trump a menudo criticó a Clinton durante su candidatura presidencial de 2016 por usar ese término, y Clinton ha reconocido desde entonces: "Mirando hacia atrás, no debería haber usado esas palabras, y no las usaría hoy".

La propaganda de Trump contra la gripe porcina

Al criticar el manejo de la administración Obama de la gripe H1N1 de 2009, Trump le dijo a Biden que "fuiste un desastre, tu propio jefe de personal dijo que fuiste un desastre".



Ron Klain, exjefe de gabinete de Biden, dijo el año pasado que la administración Obama "hizo todo lo posible", pero dijo que estaba hablando de retrasos en la producción de una vacuna, no de la respuesta general de la administración. El registro apoya a Klain.

En una Cumbre de Política de Pandemia y Bioseguridad del 14 de mayo de 2019, Klain dijo que la administración tiene "un montón de personas realmente talentosas, realmente gente estupenda que trabaja en esto y hicimos todo mal". Los comentarios de Klain que siguieron a esa valoración se centraron únicamente en la implantación de vacunas.

"¿Qué nos dijo eso [la experiencia de 2009]? Nos dijo que la vacuna llegará tarde", dijo Klain en la cumbre de las políticas de pandemias. "Nos dijo que si no se prepara con antelación, llegará tarde. Si no tenemos la respuesta antes, no vamos a obtener la respuesta a tiempo. Y nos dijo que nuestros sistemas para decidir cómo distribuir y administrar una vacuna en el momento de la crisis van a ser mal, mal probados".

Cerrando la economía

En cuanto a la reapertura de negocios que fueron cerrados debido a la pandemia por coronavirus, Trump dijo varias veces que Biden "quiere cerrar el país".

No sabemos qué quiere hacer Biden, pero dijo el mes pasado que estaría dispuesto a cerrar la economía si los científicos dijeran que es necesario. Desde entonces ha dicho que no cree que sea necesario.

En una entrevista con ABC News del 21 de agosto, se le preguntó a Biden: "Si fuera juramentado en enero, y tenemos coronavirus y la combinación de gripe, que muchos científicos han dicho que es una posibilidad real, ¿estarías preparado para cerrar este país de nuevo?"

Biden dijo: "Estaré preparado para hacer lo que sea necesario para salvar vidas, porque no podemos hacer que el país se mueva hasta que controlemos el virus".

Cuando se le pidió una aclaración, respondió: "Lo cerraría, escucharía a los científicos".

En una conferencia de prensa más de una semana después, Biden dijo que probablemente no sería necesario otro cierre si se dieran ciertos pasos.

"En mi opinión, no habrá necesidad de cerrar toda la economía", dijo Biden a los periodistas el 2 de septiembre. "David Muir me hizo una pregunta, si me pedían que cerrara todo. Tomé eso como una pregunta genérica, ¿voy a seguir la ciencia? Voy a insistir, e insisto ahora, sin ninguna autoridad, en que cada persona responsable en este país, cuando está en público o no con el grupo de edad con el que han vivido, porque saben que no se lo han contagiado a su marido, esposa, etc., que lleven una máscara y mantengan socialmente a distancia".

Restricciones de viaje para luchar contra covid-19



Trump dijo falsamente que Biden se había opuesto a las restricciones de viaje que el presidente impuso a China el 31 de enero, en un esfuerzo por combatir la propagación del nuevo coronavirus. Biden no dijo que se oponía a esas restricciones en ese momento. Y más tarde dijo que las apoyaba.

Trump también dijo que, si hubiera escuchado a Biden y no hubiera impuesto las restricciones, millones de estadounidenses habrían muerto en lugar de 200,000. No hay pruebas que respalden la afirmación de que las restricciones de viaje salvaron tantas vidas.

Trump: “Si te hubiéramos escuchado, el país se habría quedado abierto de par en par. Millones de personas habrían muerto, no 200,000. ... Lo cerré y dijiste que era xenófobo, que era racista y xenófobo. Porque no pensabas que debíamos haber cerrado nuestro país”.

Como hemos escrito, la campaña de Biden dijo el 3 de abril que Biden respaldó la decisión de Trump de imponer restricciones de viaje a China. "Joe Biden apoya las prohibiciones de viaje que son guiadas por expertos médicos, defendidas por funcionarios de salud pública y respaldadas por una estrategia completa", dijo a CNN. Kate Bedingfield, subdirectora de campaña de Biden. "La ciencia apoyó esta prohibición, por lo tanto, él [Biden] también lo hizo."

Trump ha dicho con frecuencia, como lo hizo en el debate, que Biden lo llamó "xenófobo" por imponer las restricciones. Trump tiene razón en que Biden lo llamó xenófobo. Pero Biden no aclaró por qué dijo eso. La campaña de Biden ha dicho que tiene relación con las restricciones de viajes a China.

Como hemos escrito, el día en que la Casa Blanca anunció las restricciones, Biden dijo en un evento de campaña en Iowa que, a medida que se desarrolla la pandemia, los estadounidenses "necesitan tener un presidente en quien puedan confiar en lo que dice al respecto, que va a actuar racionalmente al respecto". Agregó: "No es momento para que el historial de histeria y xenofobia -xenofobia histérica- de Donald Trump y el alarmismo guien el camino en lugar de la ciencia". La campaña de Biden dijo que la "referencia de Biden a la xenofobia fue sobre el largo historial de Trump de hacer a otros chivo expiatorio, en un momento en que el virus estaba emergiendo de China", y que no estaba hablando de las normas a los viajes.

En cuanto a si las restricciones salvaron millones de vidas, como informamos no hay evidencia que respalde esto, y la Casa Blanca no ha proporcionado ninguna. Los pocos estudios que se han hecho estiman las restricciones de viaje que Estados Unidos y otros países promulgaron para China tuvieron impactos modestos, ralentizando la propagación inicial fuera de China pero sin contener la pandemia de coronavirus. Estudios anteriores también han encontrado que las restricciones de viajes podrían retrasar la propagación de enfermedades, pero hacen poco para contenerlas.

Finalmente, Trump no "cerró" el país. Las restricciones, que entraron en vigor el 2 de febrero, prohibieron la entrada a Estados Unidos a ciertos ciudadanos no estadounidenses que habían viajado a China en las dos semanas anteriores. Pero los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes y sus familiares inmediatos estaban exentos de las restricciones.

Una historia del New York Times del 4 de abril encontró que casi 40,000 personas habían volado en vuelos directos de China a los Estados Unidos en los dos meses posteriores a la entrada en vigor de las restricciones. Así que esto no fue un cierre.

Estándares de economía de combustible



Cuando Wallace le preguntó a Trump por qué tenía estándares relajados de economía de combustible para vehículos "que van a crear más contaminación de automóviles y camiones", Trump respondió: "Bueno, no realmente, porque lo que está sucediendo es que el coche es mucho menos caro y es un coche mucho más seguro y estás hablando de una pequeña diferencia".

"Y entonces lo que pasaría, debido al costo del coche, tendrías al menos el doble y el triple del número de coches comprados", agregó. Tenemos los viejos por ahí, que tienen 10, 12 años. Si lo hiciera, el auto sería más seguro, sería mucho más barato, en $3,500".

Trump se refiere a la norma de Vehículos a Bajo Costo Más Seguros y Asequibles de su gobierno, que reemplazó a los estándares más estrictos de economía de combustible de la administración Obama. En el núcleo de esta política está la idea de que, al reducir los estándares de combustible, eso haría que los coches nuevos fueran más baratos, permitiendo a las personas reemplazar los vehículos más antiguos y potencialmente menos seguros.

Pero, como hemos explicado antes, los análisis de la administración que sustentaban ese argumento eran ampliamente vistos como defectuosos y contrarios a los principios básicos de la economía.

La cifra de $3,500 de Trump es incorrecta, incluso por el propio análisis de la administración. Según la norma final, que exige aumentar la eficiencia del combustible en un 1.5% cada año en lugar del 5%, se estima que el costo de un vehículo nuevo es de $977 a $1,083 más bajo, en promedio, mucho menos que $3,500 dólares.

Mientras que Trump también afirma que la diferencia con el medio ambiente es "pequeña", el gobierno estima que se consumirán alrededor de 1.9 a 2.0 barriles adicionales de combustible, o el equivalente de 867 a 923 millones de toneladas métricas adicionales de dióxido de carbono. Eso es alrededor de medio año de emisiones de gases de efecto invernadero de todo el sector del transporte de la nación.

No es la 'mejor economía'



Trump declaró falsamente varias veces que su administración "construyó la mayor economía de la historia" antes de la pandemia covid-19. Como informamos antes, eso no es cierto.

El producto interno bruto real (ajustado por inflación) creció un 2.2% en 2019, frente al 3% de 2018. En los últimos 39 años, que datan desde la presidencia de Ronald Reagan, el crecimiento económico real de la nación ha alcanzado o superado el año pico de Trump del 3% por un total de 17 veces.



Este artículo fue publicado originalmente en FactCheck.org el 30 de septiembre de 2020

Esta verificación de datos forma parte del convenio FactChat, coordinado por la International Fact-Checking Network (IFCN) con el apoyo de WhatsApp. El objetivo del proyecto es llevar mejor información en español durante las elecciones presidenciales de los EEUU en 2020. Este y otros chequeos políticos los puedes recibir directo por WhatsApp haciendo click aquí o registrando el número +1 727-477-2212 y escribir "Hola". Te esperamos.

¿Viste algún error o imprecisión? Ayúdanos a corregirlo. También queremos leer si tienes una propuesta de verificación del discurso político o imágenes: eldetector@univision.net

Aquí te contamos sobre nuestra metodología y política de corrección.

