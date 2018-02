Renuncia el director de la Cámara de Comercio Hispana tras ser acusado de acoso sexual y enriquecimiento indebido

El director general de la Cámara de Comercio Hispana (USHCC), Javier Palomarez, dimitió de su cargo en las últimas horas, tras conocerse que fue acusado de acoso sexual y de aumentos indebidos de salario.

"El señor Palomarez y el consejo directivo de USHCC acordaron mútuamente avanzar en una transición de liderazgo en la organización que será efectiva inmediatamente", dijo el comité en un comunicado que recogen medios como NBC News y The New York Times. En otras palabras, Paloramez deja el cargo.

Por un lado, hace meses que pesan sobre Palomarez acusaciones de mala gestión financiera. Una investigación interna acusa al ex director general de usar indebidamente el dinero de la organización. Supuestamente se aumentó en exceso el salario y se adjudicó bonos.

Palomarez, en un petición a una corte de Dallas, Texas, dice que esta acusación forma parte de una campaña en su contra liderada por la empresaria Nina Vaca, también de la misma ciudad. Pide a la corte que investigue si las alegaciones tienen algún tipo de fundamento.

Por otro lado, un ex directiva en la patronal, Gissel Gazek Nicholas, acusa a Javier Palomarez de haberla acosado sexualmente, creado un ambiente de trabajo hostil y terminado su contrato laboral de manera improcedente, según denunció The New York Times.

Nicholas fue jefa de gabinete de la Cámara de Comercio, y dice que el director general le propuso estar juntos en un viaje de trabajo. Nicholas dice que se negó y que intentó marcharse, cuando él la agarró y probó de besarla.





Javier Palomarez, un texano de 56 años que ha trabajado como alto directivo en corporaciones como Allstate Insurance Corporation, Sprint y Bank of America, se opuso frontalmente a Donald Trump en septiembre de 2017. Abandonó la Coalición de Diversidad Nacional para protestar contra la decisión del gobierno de acabar con el programa DACA que protegía a jóvenes indocumentados.

La Cámara de Comercio Hispana se presenta en su página web como una organización que representa a más de 4 millones de negocios con propietarios latinos.

Univision Noticias ha intentado hablar con la Cámara de Comercio Hispana repetidamente en las últimas horas, pero no ha obtenido respuesta todavía.

