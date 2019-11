“Les cambió la vida y la de todo el vecindario”: arrestan a un hombre en Hawaii por acoso cibernético contra una familia de Utah

Hasta el momento la policía no ha revelado el motivo de esta intimidación contra la familia, pero el fiscal del caso comunicó a la prensa que no fueron víctimas aleatorias. La familia, o al menos alguno de sus miembros, conocía al acosador y el padre de la mujer dijo en la televisión hawaiana que sabía por qué ellos habían sido marcados por el sospechoso, pero que no quería dar detalles hasta que hubiera pasado el juicio.