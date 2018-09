Renuncia el director general de CBS tras nuevas acusaciones de acoso sexual

Su salida se produjo seis semanas después de que la Junta directiva de CBS anunció que realizaría una investigación en torno a los primeros señalamientos de acoso sexual que lo involucraron, y que fueron dados a conocer por la revista The New Yorker.

Cuatro de estas mujeres aseguraron que durante reuniones de trabajo hubo besos y caricias no deseadas por parte de Moonves, en lo que alegan que parecía ser una práctica habitual, según el artículo de The New Yorker.