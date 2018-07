Seis mujeres acusan al presidente de CBS, Les Moonves, de conducta sexual inapropiada

El presidente de la cadena de televisión CBS, Leslie Moonves, fue acusado este viernes de conducta sexual inapropiada por seis mujeres que dieron sus testimonios a la publicación The New Yorker, lo que viene a ser el más reciente capítulo de denuncias contra figuras del entretenimiento y los medios de comunicación como resultado del movimiento #MeToo.

"Lo que me pasó fue una agresión sexual y entonces fui despedida por no permitirlo", dijo la actriz y escritora nominada a los Emmy Ileana Douglas.

"Intentas bloquearte sobre lo ocurrido", dijo en el reportaje. "Piensas, ¿cuánto tiempo va a durar esto? mientras veía esa bella fotografía de su familia y sus hijos. No pude sacármelo de encima", agregó.

En un comunicado, CBS señaló a The New Yorker que Moonves niega que haya agredido sexualmente, intimidado o tomado acciones de represalia contra empleadas de la cadena, aunque reconoció que intentó besar a Douglas.

En el reportaje de The New Yorker , unos 30 empleados y exempleados de la cadena describieron que en CBS existe una cultura de discriminación de género donde hombres son promovidos por encima de mujeres, pese a denuncias de mala conducta.

En todo caso, el comunicado de la cadena destaca que "CBS es muy consciente de todos los problemas y toma muy en serio cada informe de mala conducta. Sin embargo, no creemos que la imagen de nuestra compañía creada en The New Yorker describe correctamente a una organización que hace todo lo posible para tratar a sus decenas de miles de empleados con dignidad y respeto ".