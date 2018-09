"La mayoría no los reporta": 6 datos claves para entender la agresión sexual en la adolescencia

1. Es común

Este cálculo, y los de los siguientes tres puntos, provienen de una encuesta nacional sobre la violencia de más de 6,000 jóvenes de 10 a 17 años, realizada entre 2008 y 2014. La agresión sexual entre iguales se definió mediante respuestas afirmativas a cualquiera de las dos preguntas: 1) En En cualquier momento de tu vida, ¿otro niño o adolescente te obligó a hacer cosas sexuales? 2) En algún momento de su vida, ¿alguien intentó obligarte a tener relaciones sexuales, es decir, a tener relaciones sexuales de cualquier tipo, incluso si no terminó sucediendo?

2. La agresión es más que sexo

La mayoría de los ataques entre adolescentes no implican relaciones sexuales. La penetración ocurre solo en 15% de los casos.

3. El silencio

No divulgar o reportar una agresión es común. La mayoría (66%) de las víctimas adolescentes no informaron a los padres ni a ningún otro adulto sobre el asalto. Solo el 19% denunció el asalto a la policía.

4. No todas las víctimas son iguales

Las víctimas tienen una variedad de reacciones a la agresión. Por ejemplo, el nivel de miedo en el momento de la agresión abarca toda la gama: el 32% informó que tenía mucho miedo, pero el 26% dijo que no había tenido miedo. El resto informó tener un poco de miedo.

5. Daños de por vida

Los impactos de una agresión pueden ser graves y duraderos. Tanto las agresiones sexuales como las no sexuales en la adolescencia están asociados con niveles más altos de lo normal de depresión, ansiedad, síntomas postraumáticos y riesgos de ser atacados nuevamente. Este es uno de los hallazgos más confiables en un cuerpo de eviencia científica creciente de cómo las experiencias negativas de la infancia conducen a una peor salud física y mental más adelante en la vida.

6. No son delincuentes de por vida

Algunos jóvenes que cometen agresión sexual son delincuentes en serie, pero la mayoría no lo son. La tasa de reincidencia para esos jóvenes es del 5%, más baja que para los adultos que cometen una primera agresión y ha ido disminuyendo con el tiempo, posiblemente debido a una mayor conciencia y una mejor intervención.

La educación funciona

Los expertos en agresión sexual coinciden en que educar a los jóvenes es una de las formas más importantes de disminuir la incidencia de agresión sexual. Entre las herramientas que usan los educadores están las lecciones sobre el consentimiento, cómo tomar buenas decisiones, construir y fortalecer las habilidades para rechazar algo no deseado y empoderar a los testigos para intervenir.

*David Finkelhor es profesor of sociología en la Universidad de New Hampshire. Ateret Gewirtz-Meydan es una investigadora postdoctoral en la Universidad de New Hampshire.