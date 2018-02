La actriz mexicana Karla Souza revela que fue violada por un director de cine

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz mexicana Karla Souza reveló que hace 12 años, al inicio de su carrera, fue acosada y violada por un director de cine, según dijo durante una entrevista con la cadena CNN en español, que realiza una serie sobre el movimiento #MeToo.

"Acabé cediendo a que me besara, que me tocara de formas en que yo no quería que me tocara y en una de las instancias me agredió violentamente y sí, me violó", dijo Souza a la periodista Carmen Aristegui.

La actriz detalló que durante la grabación de una serie, el director la visitaba en su habitación de hotel durante las madrugadas, con el pretexto de que tenía nuevas ideas para la grabación.

"Esto era a las 2 de la mañana, no era apropiado, no es para nada algo que debió haber sucedido. (...) Entra al cuarto y no se va del cuarto, siempre como tratanndo de hacerme sentir especial, de cierta manera, que yo iba a hacer un papel que le iba a demostrar a él y al mundo que me había casteado (la había elegido en el casting)”, reveló Karla.

Souza, de 32 años de edad, aseguró que en ese momento ella no sabía cómo lidiar con la situación, pues cuando rechazaba a su agresor él se desquitaba con ella: “Decidía no filmar mi escena. De repente me empezaba a humillar frente a los demás y, al mismo tiempo era encantador, al mismo tiempo, cuando yo sí le abría la puerta, se portaba increíble conmigo”.



CNN agregó que como Karla, otras entrevistadas declinaron identificar a sus agresores, aunque el medio buscó testimonios que añadieran detalles a sus declaraciones y en aquellos casos en los que pudiera inferirse quiénes eran los responsables, hizo un esfuerzo por localizarlos y pedirles su opinión.



“Con este director yo estaba sola, no había muchas mujeres en ese grupo, me sentí desprotegida, yo vivía sin mis papás. Agarran a alguien vulnerable de cierta manera. Por fin encontré pareja con una de las asistentes y le conté un poquito de lo que estaba sucediendo y me dijo ‘así es este cuate, qué bárbaro’. De repente te empiezas a dar cuenta de que hay más mujeres a las que intimida y les hace lo mismo. En ese momento le digo ‘basta ya’ y ya no le abro la puerta del hotel”, agregó la actriz.

De acuerdo con su testimonio, cuando puso un alto al director la despidieron de la producción. Sin embargo, ante la notoria ausencia de su personaje, personas con mayor autoridad le pidieron regresar al filme.

El testimonio de la actriz que participó en la película ‘Nosotros los Nobles’ se da en medio de una ola de acusaciones por acoso sexual en Hollywood, agitadas por múltiples denuncias contra el productor Harvey Weinstein. La actriz mexicana Salma Hayek reveló al diario The New York Times que él la acosó y la amenazó de muerte.



En una columna en el periódico The New York Times, Hayek aseguró que debió decir muchos "no" al productor mientras trabajaron juntos en la producción de la película 'Frida', estrenada en 2002. "'No' a ducharme con él. 'No' a dejar que me vea ducharme. 'No' a dejar que me dé un masaje. 'No' a dejar que un amigo suyo desnudo me dé un masaje. 'No' a permitirle que él me haga sexo oral. 'No' a estar desnuda con otra mujer. 'No, no, no, no, no'", escribió la artista mexicana en uno de los testimonios más detallados sobre los presuntos abusos de Weinstein.

El productor, al que numerosas mujeres han señalado incluso de haberlas violado, negó las acusaciones de la actriz mexicana y sostuvo que algunas de sus solicitudes, como una escena de sexo entre dos mujeres, eran necesarias para la película 'Frida'.