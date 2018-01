"El tratamiento especial": El método que el médico de las gimnastas usó para abusar de más de 125 niñas

"Recuerdo preguntarme: ¿es esto normal? Esto no me parece que esté bien"

“Él me empezó a hablar sobre cómo este método había ayudado a tantas deportistas. Me hizo acostar bocabajo, presionó en áreas alrededor de la vagina, luego me introdujo los dedos. Recuerdo estar acostada preguntándome: ¿es esto normal? Esto no me parece que esté bien. No sabía qué hacer. Luego el doctor puso presión en lugares que yo no sabía que existían y mientras mi cuerpo me traicionaba yo me sentía mortificada e indefensa. Me culpé por lo que había sentido”.