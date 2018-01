"La peor epidemia de abuso sexual en la historia del deporte": 9 frases del poderoso discurso de Aly Raisman contra Larry Nassar

La medallista olímpica Aly Raisman, esa misma que tanta gloria le trajo a Estados Unidos en los más recientes juegos olímpicos, asistió a la corte para cantarle unas fuertes verdades no solo al médico señalado de abusar a 125 niñas, sino a todos los adultos que lo apoyaron. "Abusador, tu tiempo se ha terminado".

El reloj marcaba las 11:23 de la mañana. En la sala, la galardonada atleta del equipo de Gimnasia Olímpica de los Estados Unidos Aly Raisman estaba lista en la corte para hablar en contra del médico Larry Nassar, acusado de tener conductas sexuales criminales con más de 125 niñas. En las pantallas se proyectaba las extraordinarias imágenes de su actuación en los recientes juegos de Río de Janeiro, en donde obtuvo una medalla de oro. Después de la declaración escritas de su compañera de equipo McKayla Maroney, de la atención mediática que suscitó el escrito de Simone Biles en Instagram en donde decía haber sido abusada por Nassar, y de los más de 60 testimonios que se habían oído en vivo durante cuatro largos días de audiencia, Raisman decidió que tenía que estar en la corte.



Con voz firme, evitando a toda costa el llanto, la jovencita leyó con firmeza un duro testimonio que más que quedarse en los detalles del abuso del que había sido víctima se convirtió en una verdadera denuncia de la impunidad que rodea este caso, que ella calificó como “la peor epidemia de abuso sexual que ha sufrido el deporte en EEUU”. En estos 9 apartados resumimos los momentos más importantes de su intervención:

1. “ Este grupo de niñas, ahora mujeres, es ahora una fuerza y usted es nada. Los años han pasado y no nos vamos a ir a ningún lado. Ahora es el turno de que usted me oiga, Larry".

2. “No soy la niña que conoció en Australia. ¿Cree que esto es difícil para usted? Imagine como nos sentíamos siendo una niñas inocentes en un país extraño y oír tocar la puerta y saber que era usted el médico que nos tenía que ver. No queríamos verlo, pero no había otra opción, era una obligación. Y usted, usted insistía en que su “tratamiento” nos liberaría del dolor. Usted se aprovechó de nuestra pasión”.

3. “Me costaba creer que el problema era usted. Creemos en los doctores desde niñas, pero usted cerraba sus ojos tocándome. Imagínese que no tiene poder, imagínese que no tiene voz, pues ahora yo tengo poder y voz y apenas estoy empezando a usarlos”.



4. “ Nos vamos a asegurar de que tenga una vida de sufrimiento, toda esta armada poderosa de sobrevivientes”.

5. “ Estoy aquí y no voy a descansar hasta que su efecto sobre este deporte desaparezca. Ningún adulto actuó, hubiéramos podido no conocerlo, usted debería haber estar encerrado hace mucho tiempo. No sabemos por qué le permitieron seguir. Adulto tras adulto lo protegieron y hasta nos hacían sentir culpables, volviéndonos víctimas otra vez”.

6. “Ahora, la directiva del USA Gymnastic tiene el descaro de emitir un comunicado en estos días diciendo que apoya nuestras voces y nuestra valentía. Pero… ¿por qué nadie expresó simpatía ni apoyo cuando denunciamos los abusos? ¿Por qué no hemos oído aún nada de parte del Comité Olímpico? Usted fue nuestro médico durante varios juegos”.

7. “Cada día aparece una sobreviviente nueva, esta es la peor epidemia de abuso sexual en la historia del deporte de este país y lo peor, este monstruo es el arquitecto de las reglas y las leyes que supuestamente están ahí para protegernos de seres como él”.

8.“Su señoría, pido la más grande condena para él. Abusador, tu tiempo se ha terminado”.

9. “Algún día estaremos educadas para protegernos nosotras mismas de monstruos como Larry”.

