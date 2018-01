Cómo se desenmascaró tras 20 años de abusos al médico de las niñas gimnastas Larry Nassar: todo comenzó en un mail

Rachael Denhollander, una mujer oriunda de Kalamazoo, Michigan, casada con Jacob y con hijos a los que todas las noches se unía en oraciones, leyó un artículo publicado esa mañana por el diario The IndyStar. Titulado ‘Fuera de balance’ (‘Out of balance’) la pieza narraba cómo el equipo de gimnasia de los Estados Unidos había fallado en denunciar a tiempo a entrenadores que habían resultado abusadores de menores. Mencionaba tres casos: el de Mark Schiefelbein, James Bell y William McCabe. El doctor Larry Nassar no aparecía en el panorama.