"Yo quiero que me traigan a mi hijo. Quiero que me lo traigan. Aunque sea un hueso, un anillo, hasta su reloj, quiero algo de él", exclama Luis Alberto Niz.

Se emociona al hablar del hijo que llevaba su mismo nombre, quien tenía el rango de cabo principal. Cuenta que Luís Alberto iba a casarse el 7 de diciembre de 2017, que había solicitado no viajar en ese fatal último viaje del submarino para poder preparar su boda, que le dijeron que no.

Ha sido un año inclemente. Primero fue la incertidumbre de no saber si sus seres queridos estaban vivos. La duda se tranformó en amargura porque ya no había posibilidad de hallarlos vivos pasados semanas y meses. Siguió la rabia de muchos que sintieron que los habían dejado solos. Ahora que el submarino fue hallado, comenzó un nuevo capítulo.

La desaparición

Para que no los abandonen

"Fue duro y triste. No pensamos que el gobierno iba a ser tan frío", dice Niz a Univision Noticias. "Si no fuese por nosotros el gobierno no iba a buscarlos. Luchamos para que no los abandonen allá en el fondo del mar ".

"Me enteré por TV"

Lo mismo señala Luis Niz: "Yo me enteré por la tele. Y a los 40 minutos de eso, me llegó el mensaje de la Armada".

"Que me devuelvan aunque sea un hueso"

Se emociona al hablar de Luis Alberto. Cuenta que su hijo tenía 27 años e iba a casarse el 7 de diciembre de 2017. Había solicitado no viajar en ese fatal último viaje del ARA San Juan para dedicarse a preparar su boda. Pero le dijeron que no.

"Todo marino elegiría esa tumba"

Saber qué pasó

" Yo no quiero que me devuelvan el cuerpo. Ya hice el funeral simbólico, con su foto y unas flores. A mi no me va a cambiar nada que me den su cuerpo porque yo ya asumí que él no va a volver el año pasado", cuenta Itatí Leguizamón.