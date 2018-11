Luisa Rodríguez, madre de Gabriel Alfaro Rodríguez, reclama lo mismo a las autoridades argentinas. "Pedimos que el ARA San Juan sea reflotado. La mayor parte de los familiares lo queremos. No nos basta alguna foto. No vamos a bajar los brazos. Acá no se terminó la historia: queremos saber la verdad y no vamos a parar".