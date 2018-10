Las pastillas abortivas seguras ahora llegan a tu casa por correo postal

Women on the Web es una organización que lleva años ayudando a abortar a las mujeres que lo necesitan en la privacidad de sus casas, enviándoles por correo postal píldoras abortivas. Desde su sede en Holanda, ha ayudado a mujeres que viven en países donde el aborto es ilegal, desde Polonia hasta Latinoamérica.

El proceso funciona así: las mujeres que necesitan un aborto rellenan en la web un formulario . Para recibir las pastillas, su embarazo no debe superar las nueve semanas , ya que las medicinas que se usan en los abortos inducidos no son efectivas más allá del primer trimestre de embarazo.

Unas 600 mujeres ya han hecho uso de este servicio, según explica Gomperts a la revista The Atlantic , pero ¿es esto legal? Gomperts asegura que las normas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) permiten que los residentes en Estados Unidos soliciten medicamentos para su uso personal. Además, hay que tener en cuenta que:

Efectivas en un 97% de los casos

Las pastillas, que cuestan 95 dólares (aunque la organización podría hacerse cargo cuando las mujeres no puedan pagarlos), son efectivas en un 97% de los casos para inducir un aborto durante el primer trimestre del embarazo.

Gomperts no consideró dar este servicio en Estados Unidos de forma inicial porque técnicamente el aborto es legal en este país. Sin embargo, las investigaciones de Women on the Web mostraron que las estadounidenses embarazadas buscaban píldoras online a pesar de todo, en parte debido a que las leyes estatales pueden llegar a ser muy restrictivas pero también debido a los altos costes de la atención sanitaria, la falta de transporte a las clínicas y la falta de información.