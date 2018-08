Una página entera del periódico The New York Times salió completamente cubierta de color verde brillante en donde se ve la palabra 'Adiós' en español y acompañado de la ilustración de un gancho de ropa. Del diario en papel, el cartel pronto saltó masivamente a las redes sociales.

¿Por qué el verde? ¿Por qué el gancho de ropa?

La eterna discusión

Los que están a favor de esta ley argumentan entre otras cosas que las mujeres que no quieren seguir con un embarazo abortarán igual, no importa si es legal o no.