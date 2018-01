Los participantes llevaron pancartas en las que vincularon a Trump con la 'ley de Dios'. Aunque se ha definido como 'prolife' o en contra del aborto con excepciones, su posición no ha sido explicada claramente. El pasado mes de marzo, en plena campaña presidencial, el entonces candidato republicano aseguró que las mujeres que se realizaban abortos deberían ser castigadas. Su propuesta generó un fuerte rechazo e hizo que las mujeres respondieran con firmeza compartiendo sus testimonios : "Yo aborté Donald Trump y no me vas a castigar #Won'tBePunished". (Foto/Reuters)