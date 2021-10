Uforia #NewMusicPicks: ¡Música nueva para que disfrutes de tu Halloween weekend!

You better treat this queen right! Once again, Chiquis, lanza otro tema que volverá loc@s a sus seguidor@s. Titulada, “Cualquiera”, esta rola que trae letras en inglés y español habla de pedirle a alguien especial que no te trate como trata a las demás, porque tu eres diferente a las otras. Así que, si no te trata como tú quieres, no te quedará otra opción que decirle “bye”. Killing it as usual, esta song es una que no sacarás de tu mente.