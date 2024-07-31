TRACK X TRACK: Moffa demuestra su lado playful en su álbum debut, “Playground”



Representando a la nueva ola de artistas emergentes de Puerto Rico, Moffa, le abre paso a una nueva etapa de su carrera con el estreno de su nuevo disco, “Playground”. A través de 10 temas, el artist on the rise presenta su voz melódica con letras ingeniosas y un sonido dinámico. Este proyecto es una combinación de géneros como R&B, reggaetón, pop, y afrobeats, trayendo un mundo nuevo a cada canción.

Esto nos contó acerca de cada uno de sus temas:

“¿Quién Soy?”

Este track hace la pregunta de quién soy, más allá de ser José Feliciano López. Siempre he visto las introducciones de álbumes como un momento de “estoy aquí.” Entonces para este disco quería que las personas escucharan el intro y se fueran en un viaje que los dejará con la boca abierta. Tiene un beat que sigue creciendo hasta el final y de repente desaparece como para decir ‘ya llegaste a Playground, espero que estés listo.

“Bluedream”

“Bluedream” narra la escena donde me enamoré por primera vez. Es un recuerdo que nunca olvidaré, y todavía siento que fue amor a primera vista. El nombre “Bluedream” representa a la persona de la que me enamoré, y si ella se acuerda de mí, ojalá me tire una llamada.

“Vitality”

Me divertí muchísimo creando este track. La verdad, yo quería hacer un club banger de esos que tocan e inmediatamente te sientes como el rey del mundo. Es una canción que tocas cuando estás con tus amigos pasándola bien y haciendo lo que te da la gana.

“Sussy” ft. Manuel Turizo & Ñengo Flow

Quise juntar dos mundos completamente distintos para este tema y estoy super feliz que son artistas que he admirado por mucho tiempo. Primero creamos el tema en el estudio junto a Manuel y supimos que era una canción para los libros, pero hacía falta ese perreo old-school y quién mejor que el durísimo Ñengo. Trabajar con ambos para mí es como ganar un trofeo y entrar al modo leyenda como artista.

“Raitrú”

Es un tema que recoge la esencia de la música con la que crecí y que me encanta hacer, hip-hop y R & B, y es dedicada al público que estuvo desde cero conmigo. Disfruté mucho componer este tema con mis amigos, Martino y Hokage, para la conquista de otro temazo asegurado.

“Llorando En Chanel”

Este track me dio el poder de experimentar con el hip-hop, un género nuevo para mí, y le dimos un toque old school con detalles de R&B. La canción gira en torno a un triángulo amoroso, con la tercera persona tratando de enseñarle a la mujer que él es la persona con la que debería estar porque la trataría mucho mejor. Es una de esas situaciones de amor joven en la que muchos caemos.

“Sextape”

“Sextape” mezcla un poco de hip-hop, pop, y trap y cuando la terminamos supimos que sería una canción perfecta para el álbum. Si fuera por mí, yo seguiría añadiendo temas al álbum, pero estoy super feliz que esta canción llegó hasta el final.

“B&G” Ft Robi

B&G es un tema que representa un lado vulnerable del ser humano al enterarse de que la persona que amas te está engañando, así que tú le quieres dar el mismo tratamiento. Robi fue pieza clave dentro del tema, es uno de mis mejores amigos y tenemos una química muy única a la hora de hacer música juntos.

“Porcelana”

Fue de los primeros tracks que se hicieron para el disco. Porcelana trata de esa última vez, cuando sabes que algo se va a acabar ahora mismo y por lo menos tengo que llevarme algo para nunca olvidar lo que fue.

“José Feliciano”