TRACK X TRACK: TOMORROW X TOGETHER están de regreso con su nuevo mini álbum

Los líderes de la Generación Z, TOMORROW X TOGETHER, están de regreso con su nuevo mini álbum titulado, “Minisode 3: TOMORROW”. Mediante 7 temas, los 5 integrantes del aclamado grupo de K-Pop buscan encontrar su valentía y propósito a través de momentos de incertidumbre. Creando música que resuene con sus fanáticos, mejor conocidos como “MOA”, esperan que este mini álbum pueda hacer que ellos se identifiquen y encuentren confort mediante su música.

Esto nos contaron YEONJUN, HUENINGKAI, SOOBIN, TAEHYUN Y BEOMGYU acerca de este proyecto:

Acaban de lanzar su sexto mini álbum ¿qué tan emocionados están de estar compartiendo nueva música con sus MOA?

[YEONJUN] Lanzar música nueva siempre me hace sentir mariposas en el estómago. Estoy ansioso de ver como nuestr@s MOA reaccionan a “Minisode 3: TOMORROW”. Nuestro sexto mini álbum está lleno del sonido icónico de TOMORROW X TOGETHER y muchos visuales narrativos. También siento que será nostálgico para algun@s MOA que han estado con nosotros desde el inicio, así que esperamos que pueda llevarlos por un viaje del pasado.

[HUENINGKAI] Como siempre, genuinamente pusimos todos nuestros esfuerzos en este disco para demostrar lo que mejor sabemos hacer como artistas y compartir nuestra experiencia GEN Z con nuestr@s MOA a través de nuestra música. ¡Estoy emocionado de estar de regreso con este tesoro de disco que verdaderamente encapsula la narrativa que hemos seguido estos años y esperamos que l@s MOA lo aman tanto como nosotros!

Imagen BIGHIT MUSIC

Ahora, platiquemos más a fondo de cada uno de sus temas:

1. “I’ll See You There Tomorrow”



[TAEHYUN] “I’ll See You There Tomorrow” es una UK-style house track que contiene un sonido groovy que todos quienes la escuchen van a querer bailar. Aunque el título de este tema es un decir muy común, en realidad, a veces, se siente algo mágico cuando en verdad vuelves a ver a una persona como lo prometiste. Siendo el tema que abre el disco, YEONJUN, HUENINGKAI y yo contribuimos a las letras queriendo expresar nuestro deseo de “verl@s mañana”. Con un ritmo de vibra alegre y optimista queríamos sorprenderlos con un sonido melódico.

2. “- --- -- --- ·-· ·-· --- ·–”



[BEOMGYU] Volvimos a visitar el Código Morse, un estilo característicos de TOMORROW X TOGETHER que nos recuerda a nuestro sencillo debut, “CROWN”. El código se traduce a ‘ TOMORROW’, que simboliza el futuro optimista lleno de esperanza que TOMORROW X TOGETHER va a crear junto a sus fanáticos.

3. “Dejá Vù”



[SOOBIN] Nuestro sencillo principal es un tema cautivador de pop, que expresa que nuestro encuentro destinado se sentirá como un “Dejá Vù”. Le hemos agregado un sentimiento nostálgico, al incluir letras como, “I ran away countless times (Me escape innumerable veces”) y “ Be My Eternity (Se mi eternidad)”, del sencillo principal de “The Dream Chapter: MAGIC”. La estructura de la melodía resalta la profundidad emocional y la energía del tema.

Imagen BIGHIT MUSIC

4. “Miracle”



[HUENINGKAI] Este tema de rock electrónico expresa nuestro compromiso de apreciar nuestra conexión con nuestr@s fans. Podríamos decir que nos inclinamos en nuestra gratitud hacia MOA cuando escribimos estas letras con SOOBIN, YEONJUN y TAEHYUN. Queríamos capturar nuestra dedicación a nunca dar por sentada nuestra compañía el uno del otro.

5.“The Killa (I Belong To You)”



[YEONJUN] Este tema es un unit track entre SOOBIN y yo. Contiene un sonido afrobeat más sensual, mediante el cual queríamos expresar musicalmente una forma de afecto que palabras simples como “Te Amo”, no pueden expresar. TAEHYUN y yo contribuimos a las líricas y les recomendamos que presten mucha atención a las melodías pegajosas del coro.

6. “Quarter Life”



[TAEHYUN] BEOMGYU, HUENINGKAI y yo intentamos crear y entregar una energía joven a través de este tema de género, stadium rock. SOOBIN y yo, participamos escribiendo las letras con esperanzas de poder expresar nuestra determinación de navegar las incertidumbres que vivimos durante la etapa de los 20s. Siento que muchas personas van a poder identificarse.

7. “Dejá Vù” (Anemoia Remix)



[BEOMGYU] Este último tema es un remix rock alternativo de nuestro sencillo principal y contiene arreglos de guitarra acústica. Estos arreglos les permiten a los oyentes concentrarse más en las letras poéticas y la melodía. ‘Anemonia’, significa sentir nostalgia por algo que todavía no ha sucedido y encarna la anticipación por un reencuentro que se siente distante pero a la vez muy prometedor.

Imagen BIGHIT MUSIC

En este EP, no solo demuestran su versatilidad sino también su evolución como grupo. ¿Cómo creen que ha evolucionado TOMORROW X TOGETHER desde su debut?

[SOOBIN] Todavía tenemos mucho por experimentar y aprender, pero creo que hemos alcanzado un punto donde tenemos la confianza de aceptar nuevos desafíos para llevar nuestra música y nuestra narrativa visual al próximo nivel.

[HUENINGKAI] Creo que cada uno de los miembros han demostrado un crecimiento notable, no solo en su habilidades artísticas pero también en tener una mentalidad fuerte. Hemos aprendido un conocimiento profundo de la música que queremos presentar. Siento que nos hemos convertido en todos unos profesionales cada vez que veo nuestras presentaciones.

Su música ha conectado con much@s MOA alrededor del mundo, ¿qué mensaje les gustaría enviarles a través de sus temas?

[YEONJUN] Siempre ha sido nuestra misión ser una voz para nuestra generación, a través de nuestra música. Genuinamente esperamos ofrecerle esperanza y consuelo a nuestr@s MOA.

[BEOMGYU] A medida que la vida avanza, inevitable nos enfrentamos a momentos difíciles, así que yo quiero darle música a MOA que nos permite empatizarnos unos con otros y al mismo tiempo, brindar consuelo en el camino.

Son considerados como líderes de la Generación Z, ¿cuál es un consejo que les gustaría darle a artistas nuevos que quieren dedicarse a la música?

[TAEHYUN] Mirando hacia atrás a nuestros 5 años como grupo, he aprendido que ayuda el estar rodeado de sinceridad y recibir amor incondicional. Mientras estoy siendo fiel a mí mismo y a nuestra música, espero ofrecer confort al seguir contando historias que no solo se sientan personal, sino también que los fans se identifiquen. Eso es un consejo que le diría a los artistas nuevos. El compartir estos sentimientos y tiempos con tus oyentes es una de las experiencias más gratificantes.