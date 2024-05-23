TRACK X TRACK: DARUMAS conquistan el mundo con su álbum debut, “DARUMAS”

El aclamado girl group emergente, “DARUMAS”, presenta su nuevo disco homónimo que promete traer a la industria musical una propuesta nueva y refrescante. El grupo de sonido versátil está compuesto por Aldana, una solista bajista de Argentina, Ceci una vocalista y guitarrista de Miami pero con raíces cubanas y, Vedala, la voz hipnotizante del grupo que es procedente de Haití, pero vive en Chile. Fusionando sus sonidos e influencias, las chicas están demostrando su química explosiva.

Esto nos contaron sobre su disco:

Están lanzando su disco, "DARUMAS", ¿de qué trata este proyecto?

DARUMAS se trata de 3 mujeres músicos, de diferentes partes del mundo, con ganas de traer un sonido fresco a la música latina. Encontrando nuestro propio estilo dentro del funk pop, agregándole una cuota de los sonidos y culturas diferentes de los lugares de donde venimos.

Imagen Cecilia Glik

¿Se sienten nerviosas por el lanzamiento de este disco?

Nos sentimos muy felices por poder compartir con el mundo todas estas canciones que hemos trabajado tanto. Y estamos muy entusiasmadas con salir a tocar en vivo y conectar con el público en los shows.

¿Cómo describirían el sonido de este álbum?

Es una mezcla de funk, pop, y R&B - creemos que es algo muy fresco y que no se está escuchando tanto en estos tiempos.

Imagen Lucía Olmos

Hablemos sobre cada uno de sus temas...

“Darumas”



Es un carta de presentación de lo que somos ya que tiene mucho funk, muchos brases y también habla un poco del Daruma Doll.

“Mago”



¡La favorita de las tres! Es super funky, up beat y tiene muchas cornetas y partes divertidas. Yo creo que encapsula lo que nos gusta, y es una canción buena para divertirse y bailar.

“Coleccionista”



Es una canción que habla de la importancia de los detalles en la vida. Tanto en el amor, como así también en el día a día. Lo que realmente hace la diferencia está en los detalles pequeños y grandes.

“Cero de cien”



Una canción donde domina el bajo, partes de guitarra funky y habla sobre ese hombre que no necesitas en tu vida. ¡Cuelgale!

“La Llamada”



Es muy interesante porque pasan muchas cosas, empieza bien tranquila luego va creciendo, tiene un gospel y en el final estamos las tres de protagonistas haciendo unos solos.

“Candy”



Es un R&B súper sensual, con un tempo tirado para atrás y al mismo tiempo con gran intensidad. La letra empodera a la mujer y da a entender que ella es quien tiene el control y mando de la situación.

“Qué Suerte”



Habla sobre el amor propio que uno tiene que valorarse y amarse y quererse sin importar cualquier traición amorosa.

Imagen Lucia Olmos

¿Tienen un tema favorito del disco?

Vedala: A mí personalmente me encanta “La llamada” ya que me da un vibe de reggae y también vocalmente me encanta porque puedo jugar con muchos adlibs entre medio de la canción.

Aldana: Es muy difícil elegir una porque todas tenemos varias favoritas jaja. Pero creo que la favorita que tenemos en común es “Mago”.

Ceci: La favorita entre todas es Mago, pero mi otra favorita personalmente es “Cero De Cien” - a mi me encanta un línea de bajo súper presente y super fuerte, y tiene una letra bien sassy y parte de guitarra muy poderosa y al frente.

Imagen Lucia Olmos

¿Qué mensaje les gustaría enviar a sus fans a través de su música?

Aldana: Inspirar a aquellos que quieran animarse a hacer lo que más les apasiona. Por ejemplo, tocar un instrumento o producir música nueva que no necesariamente esté de moda.

Que simplemente se animen a hacer lo que más les guste, y de ese modo cuando toque hacer horas extras, esforzarse más de la cuenta o incluso no ver resultados inmediatos entonces no decaer, porque finalmente si hacemos lo que nos apasione, siempre vamos a tener resto para aguantar cuando las cosas se ponen difíciles.

Ahora que ya lanzaron su disco, qué pueden esperar sus fans...