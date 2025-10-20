Rosalía sorprende y anuncia nuevo álbum después de tres años

El anuncio llegó por sorpresa con una campaña visual en la icónica plaza madrileña de Plaza del Callao y en la pantalla gigante de Times Square en Nueva York, en la que se mostraba a Rosalía vestida de blanco con estética religiosa, junto al título del álbum y la fecha exacta de estreno.

El álbum representa el regreso de Rosalía tras más de tres años desde su anterior producción, MOTOMAMI, que se convirtió en un hito tanto comercial como crítico. Según los primeros indicios, LUX podría explorar nuevos estilos con una carga simbólica y visual más marcada: la artista ya había venido dejando pistas en redes sociales con partituras, símbolos y estética religiosa, sugiriendo una evolución creativa que va más allá del pop flamenco-urbano que la hizo famosa.

Los seguidores de Rosalía esperan ahora conocer los detalles del sonido, las colaboraciones y la temática del álbum.