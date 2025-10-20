Descargar App
Uforia Music

Rosalía sorprende y anuncia nuevo álbum después de tres años

La artista española, Rosalía, anunció el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, titulado LUX, que verá la luz el próximo 7 de noviembre de 2025.

Univision picture
Por:Univision

El anuncio llegó por sorpresa con una campaña visual en la icónica plaza madrileña de Plaza del Callao y en la pantalla gigante de Times Square en Nueva York, en la que se mostraba a Rosalía vestida de blanco con estética religiosa, junto al título del álbum y la fecha exacta de estreno.

PUBLICIDAD

Más sobre Uforia Music

Uforia New Music Picks: Shakira, Jhayco, Thalia, TINI, Alejo y más
6 mins

Uforia New Music Picks: Shakira, Jhayco, Thalia, TINI, Alejo y más

Música
Uforia New Music Picks: Ñejo, Feid, Myke Towers, Kris R, Alemán, Xavi y más
7 mins

Uforia New Music Picks: Ñejo, Feid, Myke Towers, Kris R, Alemán, Xavi y más

Música
Uforia New Music Picks: María Becerra, TINI, Fuera Regida, Banda MS, Alejandro Sanz y más
5 mins

Uforia New Music Picks: María Becerra, TINI, Fuera Regida, Banda MS, Alejandro Sanz y más

Música
Uforia New Music Picks: Manuel Turizo, Grupo Firme, Grupo Frontera, Ela Taubert y más
5 mins

Uforia New Music Picks: Manuel Turizo, Grupo Firme, Grupo Frontera, Ela Taubert y más

Música
Uforia New Music Picks: Feid, Greeicy, Majo Aguilar, Joaquina, Luis Angel 'El Flaco' y más
6 mins

Uforia New Music Picks: Feid, Greeicy, Majo Aguilar, Joaquina, Luis Angel 'El Flaco' y más

Música
Uforia New Music Picks: Ryan Castro, Grupo Frontera, J Balvin, Los Esquivel, Camila Fernández y más
6 mins

Uforia New Music Picks: Ryan Castro, Grupo Frontera, J Balvin, Los Esquivel, Camila Fernández y más

Música
Uforia New Music Picks: Natanael Cano, Anuel AA, Alejandro Sanz, Carín León, Latin Mafia y más
6 mins

Uforia New Music Picks: Natanael Cano, Anuel AA, Alejandro Sanz, Carín León, Latin Mafia y más

Música
Uforia New Music Picks: Myke Towers, Maluma, J Balvin, Reik, Xavi, Mike Bahía y más
6 mins

Uforia New Music Picks: Myke Towers, Maluma, J Balvin, Reik, Xavi, Mike Bahía y más

Música
Uforia New Music Picks: Paloma Mami, Duki, Kobi Cantillo, Robi, Tito Double P y más
6 mins

Uforia New Music Picks: Paloma Mami, Duki, Kobi Cantillo, Robi, Tito Double P y más

Música
Uforia New Music Picks: Kapo, J Balvin, Christian Nodal, Danny Ocea, Kenia OS y más
7 mins

Uforia New Music Picks: Kapo, J Balvin, Christian Nodal, Danny Ocea, Kenia OS y más

Música

El álbum representa el regreso de Rosalía tras más de tres años desde su anterior producción, MOTOMAMI, que se convirtió en un hito tanto comercial como crítico. Según los primeros indicios, LUX podría explorar nuevos estilos con una carga simbólica y visual más marcada: la artista ya había venido dejando pistas en redes sociales con partituras, símbolos y estética religiosa, sugiriendo una evolución creativa que va más allá del pop flamenco-urbano que la hizo famosa.

Los seguidores de Rosalía esperan ahora conocer los detalles del sonido, las colaboraciones y la temática del álbum.

El 7 de noviembre marcará el inicio de esta nueva era para una de las artistas más influyentes de la música hispana.

Relacionados:
Uforia MusicRosalia La RosalíaEstrenos Música

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD