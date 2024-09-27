Uforia New Music Picks: Shakira, Yuridia, Rauw Alejandro, Sofía Reyes y Ryan Castro lanzan música nueva

Soltera - Shakira

PUBLICIDAD

¡Queen Shak to the She Wolf rescue! Ya que Las Mujeres No Lloran… sino que DISFRUTAN también, this is what this new banger is all about: celebrar la libertad que viene con la soltería. Con “Soltera”, Shakira le brinda a sus lobas un himno femenino con influencias de afrobeats reminding them to pick up their crowns y que salgan con sus besties pa’ pasarla bien y portarse mal, sin culpa alguna. El video musical será lanzado próximamente pero cuenta con cameos de Winnie Harlow, Anitta, Danna Paola y Lele Pons ¡Se pasa rico soltera, indeed!

Yo Sabía - Gaby Music, Zion y Lennox, Chanell

El artista multifacético Gaby Music takes us down memory lane con su nuevo sencillo “Yo Sabía” al signature style de la ¡Z y la L! En este tema, Gaby Music fusiona el talento de colegas como Zion y Lennox y Chanell, para contar una historia de amor que es tóxica sin embargo, sólo los what-if 's la mantienen caminando. Aparte de los elementos nostálgicos de reggaetón que se utilizan en la canción, es evidente un iconic sample de la Z y la L, “Yo Voy” which made us fangirl con su uso tan preciso and perfectly fitting to the song. For sure, our new party anthem of 2024.

Qué Vas A Hacer (Versión Norteña) - Los Primos del Este & Nivel

Con un contagioso ritmo norteño, Los Primos del Este come all powered up en compañía de Nivel presentando su más reciente colaboración “Qué Vas A Hacer (Versión Norteña)” . A través de una poderosa lírica que se basa en recordar el momento que te despediste de tu persona especial y pensar en lo que sentirás el día que la veas feliz con su nuevo amor, la canción plantea varias preguntas que llegan directo al corazón. Debatiendo si seguir con la esperanza de un reencuentro o avanzar por medio del olvido, el video musical captura el awkward encounter de la nueva pareja y el de siempre, poniendo a prueba el corazón de la chica.

Para Que Seas Feliz - Yuridia

Through an empowering face-to-face, la reina de la música mexicana, Yuridia nos entrega “Para Que Seas Feliz” donde le canta de pulmón a pulmón a un amor que ya no es correspondido. Este sencillo, demuestra el amor propio de una mujer que lo ha dado todo pero como no es suficiente, decide retractarse y dejar que el tiempo le demuestre a la otra persona lo que perdió. A través de una letra poderosa y ritmos nativos del regional mexicano, Yuridia deja muy en claro que con ella no se juega y que “ Para que encuentres todo lo que siempre has querido, para que seas feliz, me quito del camino”. Eso si, sin devoluciones.

Pasaporte - Rauw Alejandro, Mr. Naisgai

Ra-Rauw is BACK and BETTER than ever and his newest single, attests to that. Presentándonos “Pasaporte” en conjunto con Mr. Naisgai, vemos a un Rauleeto que se ha levantado como un ave del fénix dejando atrás el pasado tormentoso y dando un paso lleno de ilusión hacia lo que depara el futuro. En este himno, vemos a un Rauw recargado de vida, con influencias de música electrónica y tomando en cuenta que nada es para siempre. El video musical está situado en diversos lugares de España, ilustrándolo LIVING HIS BEST LIFE con sonrisas de esquina a esquina. We love to see it!

Omega - Rosalía, Ralphie Choo

Rosalía nos ha disparao’ en la memoria con “Omega” featuring Ralphie Choo, donde vemos a una Rosalía enamorada y transmitiendo por medio de la canción, the butterflies you get at the beginning of a new relationship. Si no sabes que canción dedicarle a esa persona que tienes living rent-free in your mind, THIS IS IT. Con una lírica sentimental y voces que se entrelazan en armonías abrazando el coro de la canción, Rosalía y Ralphie Choo demuestran su lado enamorado más vulnerable en un Y2K camcorder video format. El vídeo, situado en un rollercoaster ride de otoño, nos deja emociones que se describen con versos de la canción: “ No hay Dios que pueda borrar lo que está escrito pa' mí, tú eres mi omega”.

Por Si Se Les Olvidaba - Luis R Conriquez, Alex Torres

Enalteciendo la música mexicana, Luis R Conriquez une sus poderes musicales con el sonido emergente de Alex Torres donde utilizan “Por Si Se Les Olvidaba” como recordatorio que a través de la unión, hay más fuerza. Por medio de su elaborada y colorida lírica, este tema refleja los desafíos que uno se encuentra en el camino de la vida, atravesando obstáculos y triunfos que ponen a prueba la supervivencia de uno. Con un pegajoso ritmo de elementos que caracterizan la música mexicana, Luis R Conriquez y Alex Torres nos dejan los ánimos a todo terreno recargándonos de motivación e impulso con este lanzamiento.

A Poca Luz - Ryan Castro, Hamilton

¡Awooo! El Cantante del Ghetto no nos deja de sorprender este 2024 y esta vez, nos entrega un dreamy single junto a Hamilton titulado “A Poca Luz” perfecto para llevarlo a tu próximo destino favorito. Acompañado de afrobeats que te transportan mentalmente al atardecer más lindo, este tema lleva la presencia del Amapiano/afrobeat colombiano que hace que esta canción destaque entre sus más recientes hits de reggaetón. Destinado a ser una celebración de la cultura colombiana, el video musical se sitúa en el barrio marginal de El Pozón, a las afueras de Cartagena. We’re obsessed!

BI - Sofía Reyes

PUBLICIDAD

En esta ocasión, Ms. Sofía Reyes came to SERVE a través de este sencillo titulado “BI” donde viene a hablarnos desde la vulnerabilidad, acerca de los tabúes los cuales nadie más se atreve a hablar. Este tema, que se centra alrededor del autodescubrimiento y diversas introspecciones que conlleva acercarse a los 30 años también está acompañado de un video musical which channels la película “Call Me By Your Name”. Sin embargo, aparte de ser una oda hacia la libertad emocional, el video features una invitada muy especial para el significado de la canción — Stef Roitman, con quién comparte un vínculo especial al haber atravesado el concepto del amor con la misma persona. Simply, ICONIC.

Quisiera - Tony Dize

Ready? La Melodía de la Calle is BACK and we are so here for it. El Pionero del Reggaetón, Tony Dize, acaba de agregarle el ingrediente secreto que le faltaba al fin de semana con “Quisiera”. Este track, introduce la nueva era de éxitos que se le viene a Tony Dize tras una ausencia de más de doce años. Entre underground beats perfectos y una lírica nostálgica, La Melodía de la Calle continuará liderando el género como estamos acostumbrados a verlo. ¡A bailar todo el mundo al ritmo de un reggaetón romántico… que regresó Tony Dize!

Blanco y Negro (Álbum) - Lenier

Presentando su más reciente álbum, “Blanco y Negro”, Lenier enaltece la bandera cubana al son de melodías rítmicas y pegajosas equipped for any party (to last beyond afterparty). Este nuevo proyecto musical compuesto por 16 canciones cuenta con colaboraciones de Pitbull, Randy, Reykon, Guaynaa, Nacho, Kiko el Crazy, entre otros. A través de “Blanco y Negro”, Lenier se prueba como un artista con un sonido multifacético sumergiendose en una variedad de géneros como la salsa, pop, dembow y ritmos urbanos — demostrando que no tiene miedo a cruzar las fronteras musicales.

Tu Boda - Oscar Maydon x Fuerza Régida

¡Viva México! Y si un Corrido Sierreño está encabezado por Oscar Maydon y Fuerza Regida, it’s automatically a HIT. ¿Pruebas? Su nueva colaboración “Tu Boda” donde al ritmo de las charchetas y vibrantes requidos, ambos talentos se unen para narrar una historia de desamor. A través de powerful guitar riffs que llegan hasta el alma, la balada cuenta con detalle el thought-process de un amante que presencia en carne propia como el amor de su vida intercambiar votos con otra persona. La canción está dirigida a las personas que tienen el corazón roto para que a través de letras como esta: “Miro como brillan tus ojos, Me resigno perderte y esta vez para siempre”, encuentren consuelo en las personas que ya han atravesado esa situación.

La Marea - Polo González, Carolina Ross

En “La Marea”, Polo Gonzalez y Carolina Ross se unen al ritmo del Regional Mexicano para darnos una dosis de su morfina musical. Ilustrándose ambos en un video muy aesthetic donde asemejan las olas del mar con fondos azules, nos abren su corazón y nos invitan a disfrutar del momento. La química entre los dos, definitivamente se siente a través de la pantalla y fluye como La Marea. El mensaje de la canción es dejar que el vínculo entre dos personas se desarrolle sin pensar en el qué dirán.

Destino Final - Yeison Jiménez, Luis Alfonso

En “Destino Final” dos genios del género regional popular colombiano, Yeison Jiménez y Luis Alfonso, se unen en un viaje lleno de mucha dualidad mientras exploran sin atadura people who come into your life for a season. Este sencillo coloca un enfoque en celebrar lo que llegó a su fin desde el agradecimiento, priorizando vivir el presente y el duro proceso que es reflexionar los momentos compartidos en un vínculo especial que llegó a su fin. Este himno invita a ver las situaciones que nos enfrenta la vida con optimismo y valentía, sabiendo que no hay mal que por bien no venga y contagiando de buena vibra al que la escuche con su contagioso ritmo.

X Las Nubes - paopao x Tainy

Deeply-rooted in dreamy beats, paopao and Tainy come together in “X las nubes” ofreciendo una propuesta chill & upbeat que se diferencia entre el sonido en el cual solemos ver a la puertorriqueña. This new track is perfect for any occasion, por si quieres chillear en la capsu con tus amigos o desde el atardecer de tu destino favorito. Con la intención de dar un escape a través de sus elementos musicales, por medio de esta canción, paopao y Tainy nos ofrecen una producción con mucha nostalgia que te permite relajarte bajo todo tipo de contexto, rain or shine.

Oficio - Zorra Zapata

With a conceptual, ethereal sound — La Zorra Zapata viene a romper todo tipo de esquemas en la música con su más reciente sencillo “Oficio” featuring EV.. Como dicta el tema con su lírica y una combinación de melodías minimalistas, “es nuestro destino, nuestro OFICIO” encontrar proyectos musicales que tengan tanto propósito como este. Once you dive into the song, automáticamente te sentirás como en una película de los 90 gracias a las referencias del estilo e instrumental que se encuentra en esta canción. Bold and different, Uforia approved!

OTROS