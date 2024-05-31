TRACK X TRACK: J Noa se lleva el título de “La Hija del Rap” con su nuevo disco “Mátense Por La Corona”

Representando a la nueva generación de República Dominicana, Nohelys Jiménez mejor conocida como ‘J Noa’, obtiene otro logro más en su carrera al estrenar su disco debut, “Mátense Por La Corona”. Producido por el reconocido Trooko, este álbum compuesto de 10 temas demuestra el crecimiento artístico que la cantante ha logrado tener y deja claro que ella está aquí para hacer lo que más le apasiona.

Esto nos contó acerca de este proyecto musical:

Estás lanzando, “Mátense Por La Corona”, cuéntanos de donde nace la inspiración detrás del título…

De que yo no estoy detrás de ser la número uno, de que yo no quiero pelear por ninguna corona, simplemente estoy haciendo música.

¿Cómo describirías el proceso de crear este álbum?

Yo creo que adrenalina, porque fue muy rápido el proceso, no fue como que nos sentamos a pensarlo, vamos a hacerlo “x” día o vamos a hacer este track solo para el álbum, fue muy orgánico yo llegue al estudio, trabajamos 3 días en los que salieron 9 canciones de las que están en el álbum, pila’ de orgánico.

Hablemos de cada uno de tus temas...

“Arrogante” – Produced by Trooko

Una forma sarcástica de decirle al público que yo no soy arrogante.

“Cenicienta” - Produced by Trooko

Que yo no peleo con nadie, simplemente tiro un zapato al aire y que se lo ponga el /la que quiera.

“Matense Por La Corona” - Produced by Trooko

De que se maten por la corona, yo me pongo una New Era hacia atrás y salgo a tirar paqueticos para la calle.

“Spicy” - Produced by Trooko

Que soy spicy, “I’m not easy” osea yo no soy fácil, soy pura candela.

“Heavy” - Produced by Trooko

Que estoy bien, estamos trabajando, mi familia esta jevi, mi mamá está bien, de que económicamente va todo bien y que mi apariencia física no demuestra lo que tengo o no en mi bolsillo.

“Era De Cristal” - Produced by Trooko

Se trata de la depresión, de cosas que le pasan a uno como artista, de la presión, los medios y todo eso.

“Toy Eleva” – Produced by RIKE Music

Pues de eso, que estoy elevada, estoy chilling, tranquila pero mi música está elevada, a otro nivel.

“Cabecear” - Produced by Trooko

Que cabeceen, porque es un rock, “cabecealo” ¿sabes? Olvídate de la letra y de lo que yo esté hablando, cabecea el ritmo.

“Sola Un Viernes” – Produced by Faster

¿Cómo describir esta canción? Es un desamor en segunda persona porque no soy yo que lo estoy sufriendo, es como dándole un consejo a mi amiga que estaba pasando por una situación con su relación y de ahí sale la canción.

“Desbalance” - Produced by Trooko

Como de una relación en la que la balanza se está cayendo hacia mi lado porque yo soy la única que le esta haciendo presión, osea tú no estas poniendo de tu parte y por eso el desbalance, porque hay que ponerse de acuerdo.

¿Qué tema estás emocionada de tocar en vivo?

Bueno, "Mátense Por La Corona" obviamente, "Cabecear", "Heavy" y "Sola Un Viernes".

Si pudieras elegir tu top 5 de estos temas, ¿a cuáles elegirías?

Sola Un Viernes Toy Elevá Mátense Por La Corona Arrogante Desbalance

¿Qué mensaje te gustaría enviarle a tus fanáticos a través de tu disco?