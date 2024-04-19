TRACK X TRACK: CA7RIEL & Paco Amoroso lanzan su primer álbum juntos, “Baño María”

Amigos desde la infancia, CA7RIEL Y Paco Amoroso pasaron de jugar juegos infantiles a llevarnos en una noche de fiesta con su primer disco en conjunto. Titulado, “Baño María”, esta producción musical compuesta de 12 temas, es un ejemplo de la conexión y la increíble amistad que sostienen los argentinos. Abarcando diferentes géneros pero sin perder cada uno su esencia, este disco viene cargado de temas que abarcan todos los moods que uno vive durante una loca noche de fiesta. Además, el dúo nos sorprende con colaboraciones junto a sus colegas y compatriotas, Lali y Tini.

Esto nos contaron contaron acerca del lanzamiento:

Están lanzando su primer disco juntos, ¿cómo describirían lo que este lanzamiento significa para ustedes?

Nos conocemos desde los 6 años, tuvimos una banda de rock, toda nuestra vida hicimos música y esto significa una nueva aventura, que nos agarra en un momento justo y con las energías renovadas.

¿Por qué creen que ahora es el momento indicado para lanzar este disco?

Porque así lo quiso el diosito y después de pasar por varios lugares, incluyendo discos solistas y otras colaboraciones, sentimos que este era el momento para hacer nuestro primer disco.

Han hecho música desde pequeños y llevan años de amistad, ¿cuál creen que ha sido el secreto para que sus temas tengan tanto éxito?

Lo hicimos sin pensar demasiado en eso.

Nos pueden dar una corta descripción de cada uno de sus temas:

1. Baby Gangsta:

Tierno pero gangsta.

2. Dumbai:

Nuestro “somos los piratas”.

3. Sheesh:

Es la canción que más nos gusta para el club.

4. Mi Diosa:

Nuestro primer tema urbano.

5. Agua X TINI:

Sale en Mayo.

6. La Que Puede, Puede:

Furia y confusión.

7. El Único:

“We’ve been f*****g the same girl”. Una canción donde nos damos cuenta que estábamos con la misma chica.

8. Pirlo:

La balada de los corazones rotos donde se prenden las linternas de los celulares

9. Vitamina:

Es una canción para cuando estás nervioso y apurado.

10. Cosas Ricas:

El tema más sexy que hicimos.

11. Supersónico X Lali:

Nuestro “himno p*tete”

12. Diablo:

La canción que describe a nuestros demonios.

¿Cuál dirían que es el tema favorito del disco de cada uno?

Paco: "El único"

CA7RIEL: "La que puede, puede"

¿Qué quisieran transmitirles a sus fanáticos al escuchar este disco?

Queremos transmitirles todas las sensaciones posibles que se pueden atravesar en una noche de 12 horas o más con CA7RIEL y Paco Amoroso.