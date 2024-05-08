Los Dos Carnales: Su éxito de “Gracias a Ti” y su gira “Marcando Territorio Tour 2024”

Están promocionando su tema romántico, “Gracias A Ti”, cuéntenos un poco de lo que se trata esta canción..

Poncho Quezada: Este tema, “Gracias A Ti”, tiene más o menos cinco meses que salió y bendito Dios y bendito al público que han estado apoyando este tema. Trata de algo muy común, que es el amor y que a veces se nos olvida agradecer lo bueno que nos pasa. Es un tema para agradecerle a las persona más cercanas, las personas más importantes de tu vida. En mi caso a mi esposa, mis hijos, mi familia, mi madre, a mis hermanos y a mis compañeros.

El tema se ha convertido en una sensación, ¿qué creen que hace que la canción conecte con tantas personas?

Imanol Quezada: La forma, siento yo de dirigirnos hacia la gente, de como ellos la entienden, las tonadas que les damos, la forma de darle el sonido, la forma de tocar, todo va de la mano. Más que nada es la letra que te atrapa y es un tema muy noble y sobre todo deja una enseñanza muy bonita.

María Malibrán, tres veces Campeona Nacional Vaquera Completa de Tamaulipas, forma parte del video ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con ella?

Imanol Quezada: Pues muy bonita, está muy bonita María, se lo digo con mucho respeto. A mi se me hacía imposible porque pensé que ella era americana y pensé que era una persona muy difícil de contactar pero en en verdad nos contestó amablemente y le hicimos el invite. El video lo grabamos en Guadalajara,Jalisco, ella sabe mucho de caballos y la temática del video tenía que ver con caballos. Ojalá podamos seguir trabajando juntos, ya que ella es cantante y tiene hermanos que también les gusta la música.

¿Prefieren escribir temas de amor o desamor?

Poncho Quezada: En mi caso, yo creo que de los dos. A veces piensan que lo que uno escribe tiene que ser a fuerzas de uno pero a veces no, a veces cuando alguien te platica de una situación triste te sirve de inspiración. Igualmente si está feliz. A mi en lo personal me gusta escribir de amor, desamor y corridos.

Este año están de gira con su “Marcando Territorio Tour 2024”, ¿cuáles países van a estar visitando?

Imanol Quezada: El nombre de la gira, “Marcando Territorio”, nace de que ya hemos tenido la suerte de visitar varios países, República Dominicana, Honduras, partes de Estados Unidos, entonces es como los perritos que marcan territorio. Es lo mismo con nosotros pero esta vez con nuestra música. Tratando de llegar a otros lugares, este año hay planes de ir a Puerto Rico y esperamos poder marcar muchos territorios más.

¿Qué pueden esperar sus fanáticos de estos shows?

Poncho Quezada: Pues, yo siempre lo he dicho, si tienen ganas de escuchar música, música real, 100% norteña, de ver un acordeón bien ejecutado, un bajo sexto bien ejecutado, una batería alegre y un bass macizo, siento que tienen que ir a ver el show de Los Dos Carnales, porque es lo que traemos. La gente que va a ir a nuestro shows, se va a ir borrachos, eso si o si.

¿Cuándo están de gira que es algo que NO les puede faltar?

Poncho Quezada: La risa, es muy importante, porque si alguien anda bajoneado es importante elevar el ánimo para que todos estamos en armonía y todo esté al cien.