Uforia New Music Picks: Rauw Alejandro, Danny Ocean, Corina Smith, Chino Pacas lanzan música nueva

Rauw Alejandro — “Buenos Términos”

Hay vínculos tóxicos que no se detienen hasta llegar a un acuerdo… y precisamente de eso se trata esta canción. Abordando una temática apasionada y a su vez tormentosa, Rauw nos relata una situación en donde existe una lucha constante en una pareja, hasta que llegan al punto de llegar a un acuerdo. Deeply rooted en la herencia afrocaribeña de Puerto Rico, Rauw destaca como vocalista, actor y bailarín en esta canción.

Danny Ocean — “Babylon Club”

Uno de los álbumes más esperados del año, que a través de 14 canciones, nos lleva por la mente creativa de Danny Ocean. En esta vuelta, el cantante venezolano que le pone alma y pasión a cada una de sus creaciones — nos entrega algo muy especial con su nuevo disco “Babylon Club”. En este álbum, cada canción se vive y se siente y te transporta a la playa más cercana con su vitamina D de Danny. De inicio a fin, el álbum es ”Corazón”, “Arena” y puro “Sunshine”.

Los Ángeles Azules, Manuel Turizo — “El Despertador”

Se prendió esto, presentándonos una colaboración que te despertará donde sea que estés, México y Colombia se unen en “El Despertador”. En este tema, Manuel Turizo y Los Ángeles Azules nos enseñan lo que es cumbia de verdad, desde Iztapalapa a Montería. Esta canción representa la combinación de sonidos que we’ve manifested for some time, que en conjunto de su video musical, te pondrán a bailar con este ritmo sinigual. ¡Puro sabor!

Emilia — “Perfectas (EP)”

Si hablamos de perfección, Emilia embodies it all de pies a cabeza. En esta ocasión, la superestrella argentina nos entrega her long-awaited EP que reúne seis temas y cinco interludios donde resalta la ironía, viéndole la cara a los estereotipos she's been placed in before. En “Perfectas” Emilia reúne a colegas que encarnan el GRL PWR a todo color como Nicki Nicole, Tini y Six Sex. Each play is a slay!

Robi — “OK”

¡Puerto Rico en la casa con ROBI! Entregándonos una canción con una narrativa introspectiva, que explora la complejidad de una relación que se desvanece, Robi nos presenta “OK”. Robi nunca falla de llegarnos al corazón con su letra y en este tema, ilustra una relación que se diluye en silencio, por una desconexión lenta e inexplicable. A través de una ambigüedad emocional, el tema refleja la esencia de “sorry”, su era actual.

Chino Pacas — “Cristian (Álbum)”

Next up, entregándonos su álbum más personal hasta la fecha, Chino Pacas nos presenta “Cristian” donde certifica su versatilidad musical fusionando todo tipo de géneros en cada canción. Incluyendo corridos, bandas, hasta rap y salsa — este disco es la prueba que el que persevera, alcanza.

Andrés Cepeda, Morat — “Bien”

Como parte de su presentación deluxe de su disco “Bogotá”, el maestro Andrés Cepeda presenta una colaboración que es todo lo que está "Bien". Uniendo sus poderes con Morat y representando el acento rolo al máximo, nos transporta a la mágica Bogotá al ritmo de melodías que transitan entre la nostalgia, la alegría y la reflexión. Y si hablamos del video musical de este tema… ¡está imperdible!

Corina Smith, Lasso — “Mi Ex No Quiere A Nadie”

Y ahora, uniendo fuerzas en un tema que stares at fear right in the eye, Corina Smith y Lasso nos entregan una colaboración explosiva en “Mi Ex No Quiere A Nadie”. Utilizando la nostalgia, frustración e ironía, esta dupla viene con todo a representar un vínculo donde el pasado aún los envuelve. La Triste Pero Siempre Mami does it again y esta vez con Lasso dándonos una canción demasiado ICONIC.

Grupo Frontera — “LALALA”

¡Ay, ay, ay! Los chicos de Grupo Frontera nos presentan un equilibrio perfecto entre la vulnerabilidad y la energía vibrante con su nuevo sencillo “LALALA”. Este tema lleva como temática los pequeños flashbacks que te llegan de una relación pasada, mezclando sentimientos y recuerdos a la vez. Utilizando la nostalgia como enfoque principal, la canción takes you down memory lane con una melodía contagiosa muy a su estilo.

Xavi, Kapo — “Bien Pedos”

Esta dupla que nos trae este viernes musical será difícil de superar, presentándonos una mezcla bien chida, Xavi y Kapo nos lo dan todo en “Bien Pedos” — a través de una mezcla tropical de música mexicana que mantiene viva la energía del verano. Este tema mezcla los elementos caribeños de Kapo con el staple sound de Xavi, capturando el espíritu libre y nocturno de dos love interests que se pierden en una aventura. Dejando que todo fluya como en la trama, nosotros fluimos al ritmo de la canción. We’re so here for this duo!

Juanes — “Cuando Estamos Tú y Yó”

Estrellas como JUANES son una vez en la vida y en esta ocasión, nos presenta el segundo sencillo de su esperado duodécimo álbum. “Cuando Estamos Tú y Yó” habla a través de su lírica en cómo las múltiples facetas del amor son la fuerza que guía nuestra vida. The song, caracterizada de un sonido pop/rock all throughout, sabrás que es de JUANES a primera escucha por su signature sound que cuentan de una manera alegre, el amor a primera vista.

Venesti, Mike Bahía — “Difícile”

Presentándonos una canción que celebra el sentirse ENAMORADO y la belleza femenina, a través de una letra escrita por ambos: Venesti y Mike Bahía se unen en “DIFICILE”. Esta colaboración habla de lo fácil que es amar a la mujer que inspira, making it so easy to fall for her. ¡Lleno de ritmos provenientes del Afro Pop, tendrás esta canción en repeat all weekend! Cuando se viene a esta canción, nos la ponen fácil amarla a primera escucha.

Fanny Lú, Yuri — “Otra Partida”

¡Dos mujeres con una trayectoria infinita! En esta ocasión, Fanny Lú nos presenta “Otra Partida” junto a Yuri. Esta colaboración es caracterizada por ser un canto poderoso a la fortaleza interior, la resiliencia y la valentía de levantarse con más fuerza después de una caída. El tema va dirigido a quienes han amado, perdido y decidido seguir apostando por el amor propio y la alegría a pesar de los obstáculos. ¡Un mantra de vida!

Grupo Arriesgado, Matisse — “Ansiedad”

Giving us a magical remix junto a Matisse, Grupo Arriesgado levels up their song “Ansiedad” with a new musical fusion. Juntos, en una propuesta fresca y emocional que resalta la sensibilidad lírica del tema original, ahora cuenta with the powerful vocal harmonies con los pop vibes de Matisse. This remix comes along with an incredible music video que explora visualmente el concepto de la ansiedad desde una perspectiva profundamente humana. A must-watch!

ROA, Clarent, Midnvght — “REINAA”

Representando desde la cúspide la esencia del trap urbano latino, ROA does it again y esta vez uniendo a grandes talentos en una sola canción. A lo largo de 4 minutos con 30 segundos, ROA, Clarent y Midnvght nos entregan un himno donde no sólo resalta la versatilidad sino que la rudeza callejera por igual. Incluyendo ganchos pegajosos y juegos de palabras, siguen elevando las culturas one rhyme at a time.

Fonseca, Manuel Medrano — “Enamorarte Mil Veces”

Una canción que a primera escucha, te envuelve en su trama y te enamora mil veces. En esta edición, Fonseca teams up con Manuel Medrano llevándonos a un paisaje sonoro caribeño. En esta canción, abunda la percusión y junto a la letra, nos hablan acerca la decisión consciente de elegirse el uno al otro cada día. Aparte del video musical y los componentes musicales, esta canción mezcla la esencia de ambos artistas a la perfección.

