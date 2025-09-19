Uforia New Music Picks: María Becerra, TINI, Fuera Regida, Banda MS, Alejandro Sanz y más

Maria Becerra, TINI — Hasta Que Me Enamoro

We dreamed it and we received it! La Nena de Argentina se une con la Triple T presentándonos “Hasta Que Me Enamoro”, un afrobeat que explora la vulnerabilidad y marca el cierre de la trilogía de Shanina, el alter ego del nuevo álbum de María. El video musical es de otro mundo y no es para menos, ya que nos debían este collab desde “Miénteme” — ¡qué himno!

Fuerza Regida, Banda MS — Seguro Le Dolió

¡Ay! Una dupla como esta no se ve todos los días y ya se sabe que cuando se juntan, es para ROMPER. En este viernes de New Music Picks, Fuerza Regida y Banda MS nos presentan “Seguro Le Dolió”, su nuevo sencillo que llega en formato de despecho y directo al corazón con cada una de sus letras, uniendo sus estilos de una manera poderosa en el regional mexicano.

Mariah Angeliq — Princesa De La Noche (EP)

Cuando Mariah Angeliq está en la casa, ¡la vibra se siente! La estrella en ascenso nos presenta en esta ocasión un nuevo capítulo con el lanzamiento de su esperado EP, “Princesa de la Noche”. Este proyecto lo considera un renacer personal donde vemos un concepto más afilado y completamente hecho a su manera a lo largo de seis temas. Unapologetically slaying!

Alejandro Sanz, Rels B — No Me Tires Flores

We dare you to name a more iconic duo! ¿Listos? Tenemos a España en la casa y a lo GRANDE con Alejandro Sanz y Rels B, uniendo sus poderes liricales en su nuevo collab: “No Me Tires Flores”. En este tema, crean una atmósfera única y seductora con la fusión de sus voces. ¡Poesía en el escenario cuando estos artistas se juntan!

Erick Brian — Te Veo

Y ahora, para los que estaban en busca de una mezcla de ritmos que los activen este finde, Erick Brian nos presenta “Te Veo”. En este sencillo, Erick captura la magia de la conexión con su voz y narrativa – y a la vez te pondrá a filosofar pero con buen ritmo. Desde las melodías y overrall vibes, son immaculate y nos dejan craving for more. We genuinely can’t wait to see more of his project!

Mon Laferte, Nathy Peluso — La Tirana

¡Una colaboración con muchísimo GRL PWR! Shining bright en este viernes musical, Mon Laferte y Nathy Peluso nos entregan “La Tirana”, fusionando su talento a través de un poderoso y nostálgico bolero. En este tema, estas reinas narran la historia de todas aquellas mujeres que por el hecho de ser fuertes, son vistas por algunos hombres como “intimidantes” — desafiando los límites de la feminidad one SLAY at a time.

Sergio George, Carlos Vives — Fabricando Fantasías

Sergio George nunca nos deja de sorprender y esta vez lo hace a lo grande junto a Carlos Vives. En este viernes de New Music Picks, los titanes de la música nos presentan “Fabricando Fantasías” donde lo clásico y lo contemporáneo se encuentran de manera natural. Este sencillo forma parte del próximo álbum de Sergio George titulado “The Hits Reimagined” and we’re so here for it!

Arath Herce — Nadie Me Corta El Pelo Como Tú

El cantautor mexicano Arath Herce sets us up with an increíble banger presentando “Nadie Me Corta El Pelo Como Tú” en este viernes musical. Este tema llega como el tercer sencillo de su esperado segundo álbum de estudio “Musas en Mi” y es una celebración de los pequeños rituales que conforman nuestra cotidianidad, the little BIG moments in life that truly matter.

Leslie Grace — AYAYAY

No hay nada que se compare a las primeras mariposas en el estómago cuando conoces al amor de tu vida. Y cuando los corazones coinciden, te sientes en un frenesí de amor y locura que nada puede detener. Eso es precisamente lo que nos narra Leslie Grace en su newest single “AYAYAY”, marcando oficialmente su regreso a la escena musical, sintiendo todo a flor de piel. The queen is back!

Yan Block — Talento

¡PR de verdad es OTRA COSA cuando se viene al talentazo de artistas que nos regala! En esta ocasión, Yan Block nos presenta su nuevo sencillo “Talento” donde fusiona la energía del trap con melodías suaves y un ritmo sinigual, channeling his current era: una etapa de madurez y crecimiento constante. ¡Tendremos esta canción en repeat todo el weekend! A must listen.

Julio Caesar — Vete De Una Vez

Turning pain into power? Esa estrategia Julio Caesar se la conoce muy bien, ya que en esta ocasión es precisamente lo que nos presenta en su nuevo sencillo “Vete De Una Vez”. Bajo el formato de una balada sierreña, en esta canción Julio Caesar refleja el desahogo de un amor que ha sido marcado por la traición — pero él sigue pendiente del payback del karma.

Carlos Neda — Oveja Negra

Presentando su obra más vulnerable hasta la fecha, el cantautor y poeta salvadoreño-estadounidense Carlos Neda nos entrega “Oveja Negra” en esta ocasión. Este nuevo sencillo representa el segundo adelanto de su esperado álbum debut “Para Caídas” y mezcla de forma orgánica el folk y Latin pop, transformándolo en un viaje imperdible de sanación. Introspection at its finest!

Juan Duque, Altafulla — La Fría

¡Colombia en la casa y se siente! En esta vuelta, Juan Duque y Altafulla unen sus voces en la “La Fría” como acto inaugural del partido entre Colombia y Bolivia. En esta canción, se celebra un logro futbolístico, clasificando al Mundial 2026. Más allá de un tema, festeja las raíces que une a países latinoamericanos unidos through a same dream and heartbeat.

Milo Beat — G3N3SIS

Cuando se viene a sus producciones, Milo Beat siempre se va por todo lo alto y hoy nos presenta su nuevo proyecto: “G3N3SIS”. Caracterizado por una producción compuesta de 10 temas, Milo reúne colegas que aportan su propia identidad, entre ellos: Natan & Shander, Xclusive, Mari La Carajita, entre otros. If you believe in angel numbers, este álbum está inspirado en el número maestro 33, símbolo de equilibrio, conexión y propósito.

Laura Buitrago — Right Place Right Time

If you were looking for a sign, you’re in the “Right Place Right Time”. Llenando nuestro viernes musical de mucha luz, Laura Buitrago nos presenta este ethereal, empowering anthem que llega en el momento perfecto para finalizar la semana. Con una lírica que te llega directo al alma, this song arrives as a reminder de disfrutar el presente sin tener que analizar cada suceso que ocurre. A musical mantra, a work of art!