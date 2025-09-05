Uforia New Music Picks: Manuel Turizo, Grupo Firme, Grupo Frontera, Ela Taubert y más

Manuel Turizo - Mírame Ahora (Salud Mi Reina)

¡MTZ in the house! Sorprendiéndonos con un sencillo que cuenta con una fusión de afrobeats, Manuel Turizo nos indica que la fiesta de hoy inicia con este nuevo tema. Atravesando su 201 Tour, Manuel still made room para deleitarnos con una letra que te derrite. De inicio a fin, esta canción habla de los planes que tiene Turizo de quedarse junto a la mujer que hace que su corazón se sienta en casa.

Grupo Firme, Grupo Frontera - Modo Difícil

¡Ay, ay, ay señores! Y cómo ya saben, lo bueno se repite y tanto Grupo Firme como Grupo Frontera lo tienen muy claro. Fusionando su sonido una vez más, los chicos nos presentan “Modo Difícil”, un tema que aborda los deseos insatisfechos en la vida y preguntas sobre el karma. ¡Te pondrás filosófico pero… con ritmo!

Omar Courtz, Kendo Kaponi - Buti Call

¡El himno que necesitábamos para activar nuestro viernes! Regalándonos un reggaetón auténtico formulado para un jangueo de los buenos, El Ousi y Kendo Kaponi nos presentan “Buti Call” en este viernes musical. En este tema, la lírica de Kendo Kaponi takes center stage y junto a la esencia innovadora de Omar Courtz, el resultado es una dupla de ensueño.

Ela Taubert, Jay Wheeler - No Supiste Cuidarnos (Respuesta #2)

Una canción como esta sólo se hace a través de mentes brillantes con una visión única. Genuinamente, ¿cómo pudimos vivir sin ella toda nuestra vida? Blessing our ears this weekend, Ela Taubert y Jay Wheeler unen fuerzas en “No Supiste Cuidarnos” — un tema con un beat nunca antes visto, lleno plot twists de inicio a fin en su sonido. Por si quieres llorar y bailar, este es tu tema. ¡Imperdible!

Farruko, Louis Bpm - 167 Bpm (EP)

Farruko y la promesa musical venezolana Louis BPM, nos lo dan todo presentando su EP conceptual titulado “167 BPM”. Este proyecto nace de la visita de Farruko a Venezuela que inicialmente era solo un tema y terminó en 7 canciones. Aparte de su increíble concepto, la producción estuvo a cargo de Ghetto, Sharo, Jaco y Richard de la Oz. Para amplificar aún más la experiencia sonora, también documentaron su experiencia visual beat per beat. We can’t wait to see it all!

Estevie, Hans El Oso - Somos Peligro

Con una canción de este calibre, todo puede pasar… ¿Dónde están los amantes del peligro? Repórtense porque Estevie nos presenta junto a Hans El Oso en esta ocasión, su nuevo sencillo “Somos Peligro”. Llenándonos de empoderamiento, este himno fusiona la arrogancia urbana con la energía del pop global. ¡Amamos!

Milo J - Bajo De La Piel

Rindiendo tributo a su natal Santiago del Estero, Milo J nos presenta his latest release “Bajo De La Piel”. Este tema es el primer sencillo que da conocer el artista de 18 años de su próximo álbum de estudio, La producción de este sencillo estuvo bajo la dirección de Milo J y Santiago Alvarado y Tatool. Si quieres envolverte aún más en el track, el video musical dirigido por Alex Aguerri se grabó en Santiago del Estero y transmite el sentimiento de la canción hasta las venas.

Maeso - Desesperado

¡Trayendo el sazón al fin de semana! Agárrense porque el artista puertorriqueño MAESO regresa con un nuevo sencillo titulado "Desesperado" y como siempre, rompiendo esquemas con sus conceptos. El tema fue compuesto y grabado durante su verano en España, caracterizado por un reguetón contagioso y bailable que fusiona también el alma ardiente del flamenco.¡ Imperdible!

Izaak - Mi Algo

¡Esta canción tiene algo que nos hipnotiza! En este viernes de New Music Picks, iZaak nos presenta su nuevo tema “Mi Algo” donde deslumbra con su signature pen en la letra. La canción es innovadora desde su composición instrumental, es una balada de afrobeat demasiado contagiosa. Mostrando su lado romántico en esta canción, Izaak nos da un preview de lo que is coming his way musicalmente.

Junior Zamora - Sagitario

Marcando una nueva era en la carrera de Junior Zamora, este caleño nos presenta su nuevo sencillo “Sagitario”. En esta canción, Junior nos sumerge en un ‘afro R&B’ en español that keeps us hooked, con una letra dulce, perfecta para dedicar. Aparte de su contagioso ritmo, aborda la idea de un amor bonito, focusing in the feeling of being in cloud 9.

Carlos Rivera - Alguien

Carlos Rivera knows how to serve us hits y en esta ocasión, nos envuelve en este viernes de New Music Picks a heartbreak story que rinde homenaje al mariachi y a las tradiciones mexicanas. El video musical estuvo bajo la dirección de Yerick Johnsson y por si pensaban que las sorpresas se habían acabado, también cuenta con la participación de Priscila Valverde. ¡Cinematografía pura!

Dei V - El Del Flavor

Directo desde Puerto Rico, Dei V nos trae “El Del Flavor” en este viernes musical. Este tema se caracteriza por ser una fusión de bajos entre reguetón y el trap latino — muy a su estilo. Con cada tema, no sólo nos obsesiona con su lírica y sonido sin igual, sino que sigue demostrando su capacidad para empujar los límites creativos.

Soge Culebra, Lucho Rk, Joseph, La Pantera Y Raul Clyde - Party Privado

¡Esto se prendió! Si se trata de Soge Culebra, se sabe que he only knows how to go big or go home. En esta vuelta, Soge vuelve a reunir a los mayores exponentes de la música urbana en España — fusionando su sonido junto a La Pantera, Juseph, Raul Clyde y Lucho RK. Si se preguntaban qué pasa cuando se reúnen en un camp en Ibiza, la respuesta es: “Party Privado”.

Vivir Quintana, Majo Aguilar - Enamorada

Hay canciones que nunca dejan de dejar una huella en el corazón y en esta ocasión — “Enamorada” es el caso para Vivir Quintana. A siete años de su lanzamiento, la artista nos vuelve a deleitar pero esta vez, con una nueva versión junto a la única Majo Aguilar. The most fulfilling part is that in this version, la canción refleja un tono festivo, celebrando el sentimiento de estar inlove.

Andrés Cepeda, Duplat - Dulce y Amarga

La vida siempre se mueve entre contrastes: la alegría y la melancolía, lo bueno y lo no tan bueno. Justo en ese vaivén nace “Dulce y Amarga”, el nuevo sencillo de Duplat junto al maestro Andrés Cepeda. Una canción honesta, que no busca adornos ni superficialidades, sino hablar de lo que realmente significa vivir: aceptar que nada es perfecto y que las grandes alegrías muchas veces vienen acompañadas de momentos difíciles.

