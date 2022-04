Uforia #NewMusicPicks: ¡Karol G, Don Omar, Christian Nodal, Becky G y Seventeen traen música para que disfrutes tu weekend!

¡“No Hay Pretextos” para que no escuches esta canción! Kid Flex se junta con Rsele Uve Sad para deleitar a sus fanáticos con esta nueva colaboración. Trayendo un mood sentimental de desamor, estos chicos pour the hearts out al expresar a través de sus letras sus sentimientos tras una ruptura amorosa. Killing it with their vocals, esta canción es una que sin duda tendrás en tu cabeza all day long. Check it out!