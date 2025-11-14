Descargar App
“Sentí que estaba perdiendo mi magia": Karol G se confiesa en los Latin GRAMMY

Con la voz entrecortada, la colombiana habló sin filtros sobre la presión, las opiniones externas y el sentimiento de estar perdiendo su propia “magia”.

LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 13: Karol G accepts the Song Of The Year award for "Si Antes Te Hubiera Conocido" onstage during the 26th Annual Latin Grammy Awards at the MGM Grand Garden Arena on November 13, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy)
Durante la ceremonia de los Latin GRAMMY 2025 celebrada en Las Vegas, Karol G se llevó uno de los momentos más emotivos de la noche al recibir el premio a Canción del Año y aprovechar el escenario para compartir una reflexión profunda sobre cómo el éxito puede transformar —y a veces amenazar— la esencia artística de una persona.

En su discurso, Karol G reconoció que la llegada del éxito ha traído a su vida experiencias extraordinarias, pero también confusión y dudas constantes. “Últimamente todo el mundo tiene una opinión… cómo se deben vestir, cómo deben hacer lo que sea”, expresó, describiendo el peso de las expectativas externas que comenzaron a hacerle sentir que “todo lo que estaba haciendo estaba dejando de estar bien” y que estaba perdiendo su "magia" que la acompañó desde sus inicios. Esa etapa, según explicó, la obligó a detenerse y reencontrarse consigo misma.

La artista relató que, para superar ese momento, tuvo que regresar a la raíz de su vocación: la intención, el propósito y el amor por la música. “Estoy haciendo lo que hago porque lo amo, porque me gusta y porque nací para esto”, dijo ante los asistentes a la ceremonia. Para Karol G, este premio significaba mucho más que un reconocimiento: se había convertido en la oportunidad de compartir un mensaje que llevaba “pensando todo el día con el alma y con el corazón”.

Uno de los momentos más recordados de la noche llegó cuando dirigió su discurso no a la industria, sino a quienes desde sus casas dudan de su propio valor o su talento. Con claridad y firmeza, expresó: “Hay un montón de personas en la casa pensando que no son buenas o que no son suficientemente profesionales para hacer lo que quieren. Olvídense del mundo, olvídense del ruido… cuando uno se olvida de la calificación del otro lo único que queda es el amor y la pasión, por encima de talento, pasión y obsesión por lo que uno hace”.

En redes sociales, sus fans replicaron el mensaje, e incluso lo llevaron a comparar con momentos de su vida diaria en la que muchos juzgan sus acciones.

Por el momento, Karol G no ha confirmado algún proyecto en el que esté trabajando después del éxito de Tropicoqueta.

