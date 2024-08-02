Artistas se pronuncian sobre las elecciones presidenciales en Venezuela: clamor por paz y libertad

Artistas de renombre han utilizado sus plataformas para expresar su apoyo, dolor y deseos de cambio para la nación sudamericana. A continuación, se presentan las reacciones de algunos de los músicos más influyentes del momento.

Danny Ocean: un llamado urgente a las fuerzas armadas y la policía

El cantante y compositor Danny Ocean hizo un llamado apasionado a las familias de aquellos que sirven en las fuerzas armadas y la policía venezolana. A través de sus redes sociales, expresó su desesperación ante la continua represión y violencia que azota al país.

Joaquina: Agradecimiento por la solidaridad internacional

La artista venezolana Joaquina expresó su gratitud por el apoyo y solidaridad mostrados por colegas de otros países. Resaltó la importancia de que el mundo entero sea testigo de la difícil situación que atraviesa Venezuela.

Lasso: Un sentimiento de esperanza

El cantante Lasso fue conciso pero esperanzador en su mensaje, sugiriendo que esta vez la situación es diferente.

"Esta vez es diferente".

Olga Tañón: Un llamado a la oración y la fe

La reconocida cantante Olga Tañón, conocida por su amor por Venezuela, se unió al clamor por paz y esperanza. Su mensaje fue un llamado a la oración y la unidad en medio de la crisis.

Karol G: Un mensaje de amor y dolor

La artista colombiana Karol G expresó su profundo dolor y amor por Venezuela, destacando que el país no merece continuar sufriendo y merece ser libre.

Elena Rose: Un llamado a la acción y al respeto de los derechos humanos

Elena Rose hizo un llamado a la comunidad internacional para que ayude a Venezuela, enfatizando la necesidad de respetar los derechos humanos y la voz del pueblo.

Mau y Ricky: Una oración por la paz

El dúo Mau y Ricky compartió una emotiva oración, pidiendo paz y esperanza para Venezuela, y rogando por la bendición de Dios para su tierra natal.

Corina Smith: una venezolana más que quiere un país libre

Aunque no suele hablar de política, esta vez alzó su voz en redes sociales para pedir que Venezuela vuelva a ofrecer un futuro mejor para todos los que viven en ese país.

