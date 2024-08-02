Artistas se pronuncian sobre las elecciones presidenciales en Venezuela: clamor por paz y libertad
En medio de un contexto socio-político tenso y lleno de incertidumbre, las recientes elecciones presidenciales en Venezuela han generado una oleada de reacciones tanto dentro como fuera del país.
Artistas de renombre han utilizado sus plataformas para expresar su apoyo, dolor y deseos de cambio para la nación sudamericana. A continuación, se presentan las reacciones de algunos de los músicos más influyentes del momento.
Danny Ocean: un llamado urgente a las fuerzas armadas y la policía
El cantante y compositor Danny Ocean hizo un llamado apasionado a las familias de aquellos que sirven en las fuerzas armadas y la policía venezolana. A través de sus redes sociales, expresó su desesperación ante la continua represión y violencia que azota al país.
Joaquina: Agradecimiento por la solidaridad internacional
La artista venezolana Joaquina expresó su gratitud por el apoyo y solidaridad mostrados por colegas de otros países. Resaltó la importancia de que el mundo entero sea testigo de la difícil situación que atraviesa Venezuela.
Lasso: Un sentimiento de esperanza
El cantante Lasso fue conciso pero esperanzador en su mensaje, sugiriendo que esta vez la situación es diferente.
"Esta vez es diferente".
Olga Tañón: Un llamado a la oración y la fe
La reconocida cantante Olga Tañón, conocida por su amor por Venezuela, se unió al clamor por paz y esperanza. Su mensaje fue un llamado a la oración y la unidad en medio de la crisis.
Karol G: Un mensaje de amor y dolor
La artista colombiana Karol G expresó su profundo dolor y amor por Venezuela, destacando que el país no merece continuar sufriendo y merece ser libre.
Elena Rose: Un llamado a la acción y al respeto de los derechos humanos
Elena Rose hizo un llamado a la comunidad internacional para que ayude a Venezuela, enfatizando la necesidad de respetar los derechos humanos y la voz del pueblo.
Mau y Ricky: Una oración por la paz
El dúo Mau y Ricky compartió una emotiva oración, pidiendo paz y esperanza para Venezuela, y rogando por la bendición de Dios para su tierra natal.
Corina Smith: una venezolana más que quiere un país libre
Aunque no suele hablar de política, esta vez alzó su voz en redes sociales para pedir que Venezuela vuelva a ofrecer un futuro mejor para todos los que viven en ese país.